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Wohl Cyber-Attacke

Riesiger Kühlschrank-Ausfall in Supermärkten

Phillip Platzer
von
Ein Mann steht im Joghurtgang eines Supermarkts und betrachtet die Auswahl im Kühlregal.
© Jeffrey Greenberg/Universal Imag
In mehreren schwedischen, belgischen und luxemburgischen Supermärkten sind in der Nacht auf Montag die Temperaturen in den Kühl- und Gefrieranlagen drastisch gestiegen.
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Mindestens ein betroffenes Geschäft in Schweden führte dies auf einen Cyberangriff zurück. Der Einzelhandelskonzern Ahold Delhaize teilte zudem mit, dass eine "IT-Störung" Kühlsysteme in Dutzenden seiner Supermärkte in Belgien und Luxemburg beeinträchtigt habe.

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Delhaize-Sprecherin Sarah De Meester erklärte, die Vorkommnisse würden untersucht. Ahold Delhaize hatte der niederländischen Polizei bereits im vergangenen Monat einen Cyberangriff gemeldet.

Zuletzt großangelegter Angriff in Frankreich

In Schweden waren die Ketten ICA und Coop betroffen. Ein schwedischer Supermarkt teilte in den sozialen Medien mit, die Temperatur in seinen Kühl- und Gefriergeräten sei auf rund zehn Grad Celsius (50 Grad Fahrenheit) hochgeregelt worden. Mehrere Filialen seien von dem nächtlichen Ausfall betroffen gewesen, teilte das Unternehmen ICA per E-Mail mit. Die Genossenschaft Coop erklärte der Tageszeitung "Aftonbladet" zufolge, dass sechs ihrer Filialen betroffen gewesen seien.

Das Geschehen ähnelt einem groß angelegten Angriff in Frankreich im vergangenen Monat. Dort hatten Hacker nach Angaben der französischen Polizei die Kontrolle über die Kühlanlagen Hunderter Supermärkte übernommen, was zum Verderb von Lebensmitteln und zu Bränden führte.

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