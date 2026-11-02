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"Thriller"

Michael Jackson bricht historischen Streaming-Rekord

René Wastler
von
Michael Jackson
© WireImage
Der Kult-Hit "Thriller" von Michael Jackson hat am Samstag, 31. Oktober 2026, erstmals den ersten Platz der globalen Spotify-Charts erobert.
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Der Pop-Klassiker "Thriller" von Michael Jackson aus dem Jahr 1982 erreichte einen historischen Erfolg auf der Streaming-Plattform. Am Halloween-Tag erzielte der Song weltweit über 6,6 Millionen Streams auf Spotify. Damit steht das Stück zum ersten Mal in der Geschichte von Spotify an der Spitze der weltweiten Charts.

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Historischer Meilenstein für Thriller

Neben dem Einzelerfolg der Single verzeichnet auch das dazugehörige Werk Rekorde. Das gleichnamige Album "Thriller" überschritt die Marke von 6 Milliarden Streams auf Spotify. Es ist damit das erste Album eines Solokünstlers aus der Zeit vor 2000, dem dieser Erfolg auf der Plattform gelang.

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