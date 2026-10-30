Céline Dion bricht Mega-Rekord von U2

Mit ihrer ersten Konzertreihe in Paris hat die kanadische Sängerin nach ihrer langen krankheitsbedingten Pause mehr als 125 Millionen Dollar eingespielt.

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Die 58-jährige "That's the Way It Is"-Sängerin hat binnen weniger Wochen mehr als 125 Millionen Dollar an Ticketumsätzen erzielt. Das geht aus Zahlen hervor, die das Branchenmagazin "Billboard" am Donnerstag veröffentlichte. Demnach spielte Céline Dion mit 16 Auftritten in der Plenitude Arena im französischen Nanterre insgesamt 125,5 Millionen Dollar (rund 108 Millionen Euro) ein. 539.000 Tickets wurden für die Konzerte zwischen dem 12. September und dem 17. Oktober verkauft. Das entspricht durchschnittlich rund 7,8 Millionen Dollar pro Abend.

Spitzenwert von U2 übertroffen

Damit übertraf Dion sogar den bisherigen Spitzenwert von U2: Die Band hatte mit ihrer viel beachteten Konzertreihe in der Sphere in Las Vegas durchschnittlich 6,1 Millionen Dollar pro Auftritt umgesetzt. Auch bei der Besucherzahl setzte Dion Maßstäbe. Durchschnittlich 33.700 Menschen besuchten jedes ihrer Konzerte – fast doppelt so viele wie bei der bislang bestbesuchten Konzertresidenz in den Aufzeichnungen von "Billboard Boxscore".

U2 © Getty Images for MTV

Emotionale Rückkehr nach Krankheit

Die Zahlen sind ein weiterer Erfolg für die Sängerin, die nach einer langen krankheitsbedingten Pause auf die Bühne zurückgekehrt ist. 2022 hatte Céline Dion öffentlich gemacht, am seltenen Stiff-Person-Syndrom zu leiden. Die neurologische Erkrankung kann unter anderem Muskelsteifheit und schmerzhafte Krämpfe verursachen. Ihre geplante Tournee musste sie daraufhin absagen. Nach ihrem emotionalen Auftakt in Paris bedankte sich Céline Dion bei ihren Fans für den herzlichen Empfang.

Céline Dion © Getty Images

Im Mai 2027 soll die Konzertreihe weitergehen: Zehn zusätzliche Auftritte sind zwischen dem 8. und 29. Mai geplant.