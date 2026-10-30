oe24
TV
E-Paper
Immo
Stars

Paris-Konzerte

Céline Dion bricht Mega-Rekord von U2

S
von
Céline Dion
© Getty Images
Mit ihrer ersten Konzertreihe in Paris hat die kanadische Sängerin nach ihrer langen krankheitsbedingten Pause mehr als 125 Millionen Dollar eingespielt.
OE24 auf Google bevorzugen

Die 58-jährige "That's the Way It Is"-Sängerin hat binnen weniger Wochen mehr als 125 Millionen Dollar an Ticketumsätzen erzielt. Das geht aus Zahlen hervor, die das Branchenmagazin "Billboard" am Donnerstag veröffentlichte. Demnach spielte Céline Dion mit 16 Auftritten in der Plenitude Arena im französischen Nanterre insgesamt 125,5 Millionen Dollar (rund 108 Millionen Euro) ein. 539.000 Tickets wurden für die Konzerte zwischen dem 12. September und dem 17. Oktober verkauft. Das entspricht durchschnittlich rund 7,8 Millionen Dollar pro Abend.

Auch interessant

Vanessa Mai wehrt sich gegen Nackt-Kritik!

Mausi Lugner: 'Brauche kein Halloween-Kostüm!'

Heidi Klum: Liebes-Tour & 'Wetten, dass..?'!

Spitzenwert von U2 übertroffen

Damit übertraf Dion sogar den bisherigen Spitzenwert von U2: Die Band hatte mit ihrer viel beachteten Konzertreihe in der Sphere in Las Vegas durchschnittlich 6,1 Millionen Dollar pro Auftritt umgesetzt. Auch bei der Besucherzahl setzte Dion Maßstäbe. Durchschnittlich 33.700 Menschen besuchten jedes ihrer Konzerte – fast doppelt so viele wie bei der bislang bestbesuchten Konzertresidenz in den Aufzeichnungen von "Billboard Boxscore".

U2
U2 © Getty Images for MTV

Emotionale Rückkehr nach Krankheit

Die Zahlen sind ein weiterer Erfolg für die Sängerin, die nach einer langen krankheitsbedingten Pause auf die Bühne zurückgekehrt ist. 2022 hatte Céline Dion öffentlich gemacht, am seltenen Stiff-Person-Syndrom zu leiden. Die neurologische Erkrankung kann unter anderem Muskelsteifheit und schmerzhafte Krämpfe verursachen. Ihre geplante Tournee musste sie daraufhin absagen. Nach ihrem emotionalen Auftakt in Paris bedankte sich Céline Dion bei ihren Fans für den herzlichen Empfang.

Céline Dion
Céline Dion © Getty Images

Im Mai 2027 soll die Konzertreihe weitergehen: Zehn zusätzliche Auftritte sind zwischen dem 8. und 29. Mai geplant.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Mahrer tobt: Bürokratie "mit dem Kärcher ausputzen"

Gericht: Sohn darf nicht bei Halle Berry übernachten

Abschied von Patrick Stewart in "Avengers: Doomsday"

Beckham-Krieg: Elton John schlägt sich auf Seite!

Reinhold Messner: "Müsste schon fünfmal tot sein!"

Jetzt auch Gaming: Amazon erweitert Angebot in Österreich

Kim Kardashian: Not-OP weckt Krebs-Angst!

GM: Opel-Entscheidung Anfang nächster Woche

DTM-Horror-Crash: Auer fährt Menschen nieder

Müller verlängert beim FC Bayern bis 2024