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3 Monate nach Mann

Todes-Drama um Film-Ikone Elke Sommer

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Elke Sommer
© Getty Images
Die Schauspielerin verstarb im Alter von 85 Jahren.
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Elke Sommer wurde 1940 in Berlin als Tochter des evangelischen Pfarrers Peter Schletz und seiner Frau Renate Topp geboren. Im Jahr 1942 wurde ihre Familie ins fränkische Niederndorf evakuiert, sie wuchs in Erlangen auf und verlor im Alter von 14 Jahren ihren Vater. Nach dem Besuch des Humanistischen Gymnasiums Erlangen und einem Au-pair-Aufenthalt in London, bei dem sie eine Fremdsprachenausbildung absolvierte, legte sie den Grundstein für ihre Sprachenkenntnisse – heute spricht sie sechs Sprachen.

Der Sprung nach Hollywood

Ab 1959 war Sommer in über 100 Film- und Fernsehrollen zu sehen. In den 1960er-Jahren gelang ihr als Sexsymbol der Sprung nach Hollywood, was damals für eine deutsche Schauspielerin eine Seltenheit war. Zu ihren bekanntesten Filmen zählt die Blake-Edwards-Komödie Ein Schuß im Dunkeln mit Peter Sellers aus dem Jahr 1964, die zur Pink-Panther-Reihe gehört.

Elke Sommer mit Paul Newman 1963
Elke Sommer mit Paul Newman 1963 © FilmPublicityArchive/United Archives via Getty Images

Ehen und Wohnorte

1964 siedelte Sommer nach Beverly Hills über und heiratete den Journalisten und Schriftsteller Joe Hyams, den sie 1960er-Jahren bzw. 1970 für den Playboy fotografieren ließ. Die Ehe wurde 1981 geschieden. 1993 folgte die Hochzeit mit dem Hotelier Wolf Walther, mit dem sie bis 2025 abwechselnd in Los Angeles und im Landkreis Erlangen-Höchstadt lebte, ehe sie ganz in die USA zogen. Wolf Walther starb 2026 im Alter von 77 Jahren.

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Nur drei Monate später folgte ihm Elke Sommer im Alter von 85 Jahren nun nach. Sie soll laut "Bild"-Informationen am Mittwoch gegen 22 Uhr friedlich daheim eingeschlafen sein.

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