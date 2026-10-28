"Reifen geplatzt": Ralf Schumacher erlebt Flugzeug-Notfall

Schreckmoment für Ralf Schumacher (51): Der ehemalige Formel-1-Pilot war bereits auf der Startbahn unterwegs, als plötzlich ein Reifen am Flugzeug platzte. Eine heftige Notbremsung war nötig. Auf Instagram schilderte der TV-Experte den Vorfall.

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Eigentlich wollte Schumacher nach beruflichen Terminen in den USA und Deutschland zurück nach Salzburg fliegen. Doch am Flughafen Frankfurt wurde der Rückflug abrupt gestoppt. "Kleiner Notstopp beim Start", schrieb der 51-Jährige zu seinem Beitrag auf Instagram.

"Einer von zwei Reifen" platzte

Laut Schumacher war das Flugzeug bereits mit voller Geschwindigkeit auf der Startbahn unterwegs, als es zu dem Zwischenfall kam. "Wir waren schon auf der Startbahn, volles Tempo und dann ist einer von zwei Reifen beim vorderen Fahrwerk geplatzt", berichtete er.

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Die Crew leitete daraufhin eine Notbremsung ein. "Die Bremsung war sehr hart", schilderte Schumacher die Situation. Der geplante Flug konnte nicht stattfinden.

Feuerwehr und Polizei rückten an

Rund eine halbe Stunde musste Schumacher nach eigenen Angaben noch im Flugzeug bleiben. Währenddessen rückten Feuerwehr und Polizei an. Die Crew habe ruhig und schnell reagiert, betonte der frühere Rennfahrer.

Für Schumacher ging es schließlich doch noch weiter: Bereits wenige Stunden später sollte eine andere Maschine für den Rückflug nach Salzburg zur Verfügung stehen.

Formel-1-Wochenende in den USA

Schumacher war in den vergangenen Tagen beruflich rund um die Formel 1 unterwegs. Ende Oktober stand der Große Preis der USA in Austin im Mittelpunkt. Für Sky analysierte er das Renngeschehen und äußerte sich zu Fahrern und Teams.

Der ungewöhnliche Zwischenfall in Frankfurt dürfte seinen Reiseplan ordentlich durcheinandergebracht haben. Verletzt wurde Schumacher nach seinen Angaben nicht.