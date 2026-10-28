Diagnose bekannt
Bayern-Trainer Kompany wegen Hirnhautreizung im Spital
Die Nachricht sorgte beim FC Bayern für große Besorgnis. Am Freitag war Kompany nach dem Abschlusstraining der Profis für das Freiburg-Spiel noch beim Training der Bayern-Amateure gewesen. Dort brach der Trainer plötzlich zusammen, ein Notarzt musste alarmiert werden.
Eberl bestätigt Diagnose
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Vor dem Pokalspiel gegen Magdeburg sprach Sportvorstand Max Eberl in der ARD über den Gesundheitszustand des Trainers. Dabei nannte er die Hirnhautreizung als Ursache der Beschwerden. Zugleich gab es Entwarnung: Kompany sei inzwischen aus dem Krankenhaus entlassen worden.
Weitere Details zu seinem Gesundheitszustand oder dazu, wann er wieder auf dem Trainingsplatz stehen kann, waren zunächst nicht bekannt.
Bayern warten auf weitere Informationen
Der Vorfall hatte die Bayern-Familie am Freitag aufgeschreckt. Dass Kompany nach dem Kollaps im Krankenhaus behandelt werden musste, sorgte für viele Fragen. Mit der nun bekannt gewordenen Diagnose gibt es zumindest erste Klarheit über den Grund des Vorfalls.
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