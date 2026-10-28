DFB-Pokal
6:1! Bayern fegt ohne Kane über Magdeburg hinweg
Mann des Abends war wie so oft Michael Olise, der den Torreigen eröffnete (10.) und das 3:1 per Elfmeter nachlegte (51.).
Der FCM glich zwischenzeitlich durch Mateusz Zukowski (15.) aus, Ismael Saibari brauchte aber nicht lange für die Antwort (21.).
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Danach trafen noch Alphonso Davies (70.), Nathaniel Brown (73.) und David Daiber (90.+3).
Konrad Laimer spielte bis zur 67. Minute im Mittelfeld.
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