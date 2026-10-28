6:1! Bayern fegt ohne Kane über Magdeburg hinweg

Ohne Ballon-d'Or-Sieger Harry Kane und den angeschlagenen Coach Vincent Kompany gaben sich die Bayern im Pokal keine Blöße.

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Mann des Abends war wie so oft Michael Olise, der den Torreigen eröffnete (10.) und das 3:1 per Elfmeter nachlegte (51.).

Der FCM glich zwischenzeitlich durch Mateusz Zukowski (15.) aus, Ismael Saibari brauchte aber nicht lange für die Antwort (21.).

Danach trafen noch Alphonso Davies (70.), Nathaniel Brown (73.) und David Daiber (90.+3).

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Konrad Laimer spielte bis zur 67. Minute im Mittelfeld.