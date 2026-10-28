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6:1! Bayern fegt ohne Kane über Magdeburg hinweg

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FC Bayern-Spieler feiern gemeinsam auf dem Spielfeld nach einem Tor im DFB-Pokal.
© APA/AFP/KARL-JOSEF HILDENBRAND
Ohne Ballon-d'Or-Sieger Harry Kane und den angeschlagenen Coach Vincent Kompany gaben sich die Bayern im Pokal keine Blöße.
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Mann des Abends war wie so oft Michael Olise, der den Torreigen eröffnete (10.) und das 3:1 per Elfmeter nachlegte (51.).

Der FCM glich zwischenzeitlich durch Mateusz Zukowski (15.) aus, Ismael Saibari brauchte aber nicht lange für die Antwort (21.).

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Danach trafen noch Alphonso Davies (70.), Nathaniel Brown (73.) und David Daiber (90.+3).

Konrad Laimer spielte bis zur 67. Minute im Mittelfeld.

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