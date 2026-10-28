Trotz 60-Millionen-Umsatz schreibt Rapid rote Zahlen

Traditionell gewähren die Hütteldorfer vor der Hauptversammlung vorab tiefere Einblicke in ihre Zahlen und haben ihren Geschäftsbericht für die abgelaufene Saison 2025/26 veröffentlicht.

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Sportlich läuft es beim Rekordmeister nach Wunsch: Spitzenreiter in der Bundesliga und gestern wurde der Einzug ins Cup-Viertelfinale fixiert. Nun gibt es auch die Geschäftszahlen, wie ein Blick auf den Geschäftsbericht zeigt:

Im abgelaufenen Geschäftsjahr (1. Juli 2025 bis 30. Juni 2026) verzeichnete der Rekordmeister weiterhin beachtliche Einnahmen, musste jedoch auch die wirtschaftlichen Kehrseiten verfehlter sportlicher Ziele verbuchen:

Erlöse: Zum wiederholten Male durchbrach der SK Rapid die Marke von 60 Millionen Euro und bilanzierte mit Gesamterlösen in Höhe von 61.598.258 Euro.

Jahresergebnis: Unter dem Strich steht ein konsolidierter Verlust von -5.823.476 Euro.

Eigenkapital: Durch das negative Jahresergebnis sank das Eigenkapital der Hütteldorfer auf 15.803.137 Euro. Die Substanz des Klubs bleibt damit weiterhin solide, erfährt aber einen spürbaren Rückgang im Vergleich zum Vorjahr.

Investitionen machten sich nicht wie erhofft bezahlt

Dass das Gesamtergebnis trotz des erneut starken Umsatzes im Minus landete, hat klare Ursachen. Nach einem vielversprechenden Start in die Spielzeit mit der Tabellenführung im ersten Saisonviertel und dem erneuten Einzug in die UEFA Conference League blieben die weiteren sportlichen und finanziellen Erträge hinter den Planungen zurück.

Verantwortlich dafür waren unter anderem zwei internationale Heimspiele weniger als im Vergleichszeitraum der Vorsaison sowie teils verhängte Sektorensperren bei mehreren Bundesliga-Partien, die zu Einnahmenausfällen führten. Zugleich schlugen die im Sommer getätigten höheren sportlichen Investitionen im Kaderbereich zu Buche, ohne dass diesen letztlich der entsprechende sportliche Ertrag gegenüberstand.

Rekord bei den Mitgliedern & Nachhaltigkeit im Fokus

Positiv entwickelte sich hingegen das Vereinsleben rund um den Hütteldorfer Traditionsklub: Mit Stichtag 30. Juni 2026 verzeichnete der SK Rapid mit 25.616 gemeldeten Vereinsmitgliedern einen neuen historischen Höchststand.

Im Sinne der Nachhaltigkeit verzichtet der Klub zum vierten Mal in Folge auf eine gedruckte Auflage des Geschäftsberichts. Das Dokument für die Saison 2025/26 sowie sämtliche Berichte seit der Spielzeit 2010/11 stehen ab sofort lückenlos auf der Vereinswebsite als digitaler Download zur Verfügung.