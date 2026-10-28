15 Millionen Gehalt: YouTube-Star geht auf Glasner los

Oliver Glasners Millionenvertrag wird zur Angriffsfläche. Vor Brentford zeigen die Zahlen, warum Forest trotz vieler Chancen im Tabellenkeller steckt.

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Ein Sieg aus acht Ligaspielen, vier Heimpartien ohne Tor: Nottingham Forest steckt tief in der Krise. Vor dem Gastspiel in Brentford (Sa., 16 Uhr/live auf Sky) wird in England die Kritik an Oliver Glasner lauter.

Einer attackiert den 52-jährigen Innviertler besonders scharf: Radio- und YouTube-Star Adrian Durham. Der "talkSPORT-Moderator" hält Glasners kolportiertes Jahresgehalt von 15 Millionen Euro für nicht gerechtfertigt – und hätte ihn längst gefeuert.

Millionen-Gehalt wird zur Angriffsfläche

Schon vor dem jüngsten 1:1 bei Ipswich hatte Durham im talkSPORT-Format "Fiery Fridays" abgerechnet. Sein Vorwurf: "Glasner hat den Job wegen des Geldes angenommen." Rumms. das sitzt.

Auch beim Gehalt wurde er deutlich: "Er bekommt 250.000 Pfund pro Woche, um Forest schlecht zu führen. Das ist eine riesige Summe." Und er holt noch weiter zum Rundumschlag aus.

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»Nach dem Palace-Spiel entlassen sollen«

Besonders das 1:3 bei Ex-Klub Crystal Palace und Glasners Applaus für dessen Fans nimmt Durham ins Visier. Mit Blick auf Forest-Eigentümer Evangelos Marinakis sagt er: "Ich finde, er hätte ihn nach dem Palace-Spiel entlassen sollen."

Glasners Vertrag läuft bis 2029. Durham rechnet mit einem wesentlich früheren Ende: "Ich glaube nicht, dass er zu Weihnachten noch da sein wird."

Jahresgehälter Premier League Trainer © oe24

13,4 erwartete Tore – tatsächlich sind es sechs

Die Leistungsdaten liefern Glasner allerdings Argumente. Aus der Qualität der erspielten Chancen ergibt sich laut Sky Sports ein Wert von 13,4 erwarteten Toren, den sogenannten Expected Goals. Tatsächlich hat Forest erst sechsmal getroffen. Die Differenz von 7,4 Toren ist die größte der Premier League.

Auch in Ipswich ließ Nottingham wieder Punkte liegen. Forest kam auf 17 Abschlüsse, die Gastgeber auf sieben. Neco Williams brachte Glasners Mannschaft in Führung (13.), Julio Enciso glich aus (41.). Mehr sprang trotz zahlreicher Möglichkeiten nicht heraus.

"Wir hätten das Spiel gewinnen können, aber es war ähnlich wie zuvor: Wir haben einige Chancen vergeben", erklärte Glasner anschließend.

Schlager führt die Tackling-Liste an

Im Mittelfeld setzt Glasner auf Xaver Schlager. Der ÖFB-Teamspieler kam in allen acht Ligapartien zum Einsatz, stand siebenmal in der Startelf und sammelte 622 Spielminuten. Mit 28 Tacklings führt er die interne Forest-Rangliste deutlich an. James McAtee und Neco Williams folgen mit jeweils 18.

In Ipswich verbuchte Schlager vier Tacklings und bereitete mit seinen Pässen zwei Abschlüsse vor. Auf seinen ersten Ligatreffer oder Assist für Nottingham wartet aber auch der Mittelfeldmann noch.

Xaver Schlager (l.) führt die Tackling-Liste an. © Getty Images

Am Samstag droht der nächste Absturz

In Brentford wartet nun der Tabellensechste. Mit einem Sieg könnte Forest die Abstiegsplätze verlassen: Manchester United und Crystal Palace liegen mit jeweils sieben Punkten nur einen Zähler vor Glasners Mannschaft.

Gleichzeitig treffen die beiden Teams hinter Nottingham direkt aufeinander: Coventry mit sechs Punkten und Schlusslicht Sunderland mit fünf. Verliert Forest in Brentford, zieht deshalb rechnerisch mindestens einer der beiden Konkurrenten vorbei. Aus Platz 18 würde dann Rang 19 oder 20.