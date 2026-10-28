Drohnen-Attacke bei Arsenal-Blamage

Große Überraschung auf der Insel: Englands Fußballmeister blamiert sich beim Viertligisten Fleetwood.

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Eine der größten Überraschungen des englischen Ligacups ist perfekt: Der amtierende Premier-League-Meister FC Arsenal hat im Achtelfinale eine historische Blamage erlebt und ist am Dienstagabend beim Viertligisten Fleetwood Town ausgeschieden. Nach einem 1:1 nach Verlängerung unterlagen die "Gunners" im Elfmeterschießen mit 3:5.

Im Mittelpunkt standen neben der sportlichen Sensation vor allem skurrile Begleitumstände und faire Gesten nach Schlusspfiff.

Drohne unterbrach das Spiel. © IMAGO/Shutterstock

BBC: Drohne landete in Wohnsiedlung

Die Partie im Highbury Stadium von Fleetwood begann äußerst ungewöhnlich. Bereits nach knapp einer Minute musste das Spiel unterbrochen werden, da eine Drohne über dem Spielfeld kreiste. Erst nachdem das Fluggerät den Luftraum verlassen hatte – laut übereinstimmenden BBC-Berichten ging die Drohne später in einer nahegelegenen Wohnsiedlung zu Boden –, konnte die Begegnung nach einer rund achtminütigen Pause fortgesetzt werden.

Bruno G. scheitert vom Punkt

portlich tat sich der Favorit aus London gegen den leidenschaftlich kämpfenden Underdog schwer. Aaron Loupalo-Bi brachte die Gastgeber in der 21. Minute sensationell mit 1:0 in Führung. Arsenal berannte in der Folge das Tor der Hausherren, ehe Top-Stürmer Viktor Gyökeres in der 50. Minute den erlösenden Ausgleich zum 1:1 erzielte.

Da in der Verlängerung keine Tore mehr fielen, musste das Elfmeterschießen entscheiden. Dort avancierte Fleetwoods Torhüter Jay Lynch zum Matchwinner, als er den Strafstoß von Arsenals Bruno Guimaraes parierte – der einzige Fehlschuss, der das Aus für den Favoriten besiegelte.

Fleetwood-Trainer Matt Lawlor. © Getty Images

Arteta als fairer Verlierer

Trotz der herben Enttäuschung bewies Arsenals Teammanager Mikel Arteta im Anschluss absolutes Format. Fleetwoods Trainer Matt Lawlor hob das vorbildliche Verhalten seines Kollegen in den Katakomben hervor:

“Er hat mir zwei- oder dreimal die Hand geschüttelt und war wirklich sehr, sehr zuvorkommend. Ich kann mir vorstellen, dass es ein extrem enttäuschender Abend für ihn ist. Aber die Art und Weise, wie er sich dort mit Klasse verhalten hat, ist großartig.” Fleetwoods Trainer Matt Lawlor

Für Fleetwood Town bedeutet der Coup den Einzug in die nächste Runde und einen unvergesslichen Abend, während für Arsenal und Arteta die Aufarbeitung einer unerwarteten Pokal-Pleite ansteht.