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Aus im Achtelfinale

Bitteres Uhlig-Debüt: 3:5 – Austria scheitert im Elfer-Krimi am TSV Hartberg

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Die gut gefüllte Osttribüne der Generali Arena mit dem großen Banner Osttribüne 12 Austria Wien unter Flutlicht während eines Heimspiels am Verteilerkreis.
© GEPA pictures
Die Wiener Austria schlittert unter Interimstrainer Max Uhlig tiefer in die Krise: Die Veilchen schieden im ÖFB-Cup-Achtelfinale mit 3:5 im Elfmeterschießen gegen den TSV Hartberg aus.
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Die Wiener Austria muss beim Debüt von Interimstrainer Max Uhlig den nächsten bitteren Rückschlag hinnehmen. Der Tabellenvorletzte der Bundesliga unterlag vor 11.355 Zuschauern am Verteilerkreis dem TSV Hartberg mit 3:5 im Elfmeterschießen und verpasste damit den Einzug ins ÖFB-Cup-Viertelfinale. Für die Violetten war es die vierte Pflichtspiel-Niederlage in Serie.

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Uhlig stellte das System im Vergleich zu seinem Vorgänger Stephan Helm um und setzte auf eine defensive Viererkette. In der Innenverteidigung feierte Wilhelm Vorsager sein Debüt bei den Profis, während Aleksandar Dragovic nach Verletzungspause zurückkehrte. Die Hausherren übernahmen von Beginn an das Kommando und wurden in der 26. Minute belohnt: Johannes Eggestein traf nach einem Eckball zur verdienten 1:0-Führung für die Favoritner.

Kompakte Steirer schlagen am Verteilerkreis zurück

Oliver Lukic feiert im weißen Trikot des TSV Hartberg gemeinsam mit seinen Teamkollegen den Treffer vor der Bandenwerbung, während die Spieler der Wiener Austria enttäuscht im lila Dress über den Platz gehen.
Jubel auf der einen, Enttäuschung auf der anderen Seite: Oliver Lukic und die Profis des TSV Hartberg bejubeln hier im heutigen Match den wichtigen Treffer im ÖFB-Cup-Achtelfinale gegen die Wiener Austria. © GEPA pictures

Die Oststeirischen Gäste steckten den Rückstand jedoch gut weg und schlugen kurz vor dem Pausenpfiff eiskalt zurück. Oliver Lukic sorgte in der 44. Minute für den 1:1-Ausgleich der Mannschaft von Markus Schopp. Nach dem Seitenwechsel verflachte die Begegnung deutlich, da beide Teams das Risiko minimierten und der Fokus auf stabilen Defensivreihen lag.

In der Verlängerung vergab Austria-Joker Kelvin Boateng in der 114. Minute die Riesenchance auf den Siegtreffer. Im anschließenden Elfmeterschießen avancierte Hartberg-Keeper Luka Maric zum Matchwinner, indem er den Versuch von Valentino Müller entschärfte. Für die Austria bedeutet das Cup-Aus einen weiteren Dämpfer vor dem anstehenden Wiener Derby am Sonntag (17:00 Uhr/live ORF 1 & oe24-Liveticker) gegen den SK Rapid Wien.

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