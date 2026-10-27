Arsenal scheitert gegen Viertligisten im Ligacup

Englands Fußball-Meister Arsenal hat sich im Ligacup blamiert.

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Die "Gunners" zogen am Dienstagabend im Achtelfinale beim Viertligisten Fleetwood Town mit 3:5 im Elfmeterschießen den Kürzeren. Aaron Loupalo-Bi (21.) hatte den Underdog vor Heimpublikum überraschend in Führung gebracht, Viktor Gyökeres (50.) brachte die Londoner in die Verlängerung. Da dort nichts passierte, musste die Entscheidung vom Punkt fallen, wo Bruno Guimaraes als Einziger an Goalie Jay Lynch scheiterte.

Die Partie war bereits nach knapp einer Minute wegen einer Drohne über dem Highbury Stadium in Fleetwood unterbrochen worden. Erst als das Fluggerät wieder verschwunden war, wurde die Partie nach einer achtminütigen Unterbrechung fortgesetzt. Nach Angaben des britischen Senders BBC ging die Drohne in einer nahe gelegenen Wohnsiedlung zu Boden.