Sensations-Gerücht um Manuel Neuer (39)

Es wäre ein absoluter Knaller für alle Bayern-Fans.

Manuel Neuer ist inzwischen zwar bereits 39 Jahre alt, gehört aber nach wie vor zu den besten Torhütern der Welt. Der Vertrag des Weltmeisters von 2014 läuft nach dieser Saison aus – nun könnte Neuer aber doch noch einmal verlängern.

Wie die BILD berichtet, könnte der 39-Jährige sein Karriereende noch einmal verschieben und eine weitere Saison dranhängen. Die Entscheidung liege dabei alleine bei Neuer. Wenn der Torhüter weiterspielen möchte, bekommt er auch einen neuen Vertrag beim FC Bayern. Eine Entscheidung wird daher wohl erst im Frühjahr fallen.

Neuer wechselte 2011 von Schalke nach München und stand seither 569 Mal im Tor der Bayern. Mit den Münchnern holte er bisher 12 deutsche Meisterschaften, 5 Pokal-Siege und zweimal die Champions League.