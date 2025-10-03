Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Deutsche Bundesliga
Manuel Neuer
© Getty

Bayern-Hammer

Sensations-Gerücht um Manuel Neuer (39)

03.10.25, 08:02
Teilen

Es wäre ein absoluter Knaller für alle Bayern-Fans. 

Manuel Neuer ist inzwischen zwar bereits 39 Jahre alt, gehört aber nach wie vor zu den besten Torhütern der Welt. Der Vertrag des Weltmeisters von 2014 läuft nach dieser Saison aus – nun könnte Neuer aber doch noch einmal verlängern.

Wie die BILD berichtet, könnte der 39-Jährige sein Karriereende noch einmal verschieben und eine weitere Saison dranhängen. Die Entscheidung liege dabei alleine bei Neuer. Wenn der Torhüter weiterspielen möchte, bekommt er auch einen neuen Vertrag beim FC Bayern. Eine Entscheidung wird daher wohl erst im Frühjahr fallen.

Neuer wechselte 2011 von Schalke nach München und stand seither 569 Mal im Tor der Bayern. Mit den Münchnern holte er bisher 12 deutsche Meisterschaften, 5 Pokal-Siege und zweimal die Champions League.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden