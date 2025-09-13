Alles zu oe24VIP
Manuel Neuer
Klare Ansage

Das sagt Neuer über DFB-Comeback-Gerüchte

13.09.25, 21:50
Nach Spekulationen über eine mögliche Rückkehr ins DFB-Tor stellt Manuel Neuer (39) seine Position unmissverständlich klar. Der Bayern-Keeper widerspricht damit öffentlich seinem eigenen Berater.

Die Gerüchteküche brodelte, nachdem Neuers Berater Thomas Kroth (66) in der "Wetterauer Zeitung" erklärt hatte: "Wenn Julian Nagelsmann auf der Position ein Problem sieht, Manuel gesund ist und gefragt würde – dann wird Manu sicher nicht Nein sagen." Der Weltmeister-Torwart , der im August 2024 nach 124 Länderspielen seinen DFB-Rücktritt erklärt hatte, schien plötzlich wieder verfügbar.

DFB-Comeback? Klare Neuer-Ansage

Nach dem 5:0-Sieg gegen den HSV reagierte Neuer jedoch entschieden auf die Spekulationen. Er schüttelte vehement den Kopf und stellte klar: "Fakt ist, dass ich mich definitiv dazu entschieden habe, nicht mehr für die Nationalmannschaft zu spielen." Sein Rücktritt sei ein bewusster Schritt gewesen – ohne Hintertür für eine spätere Rückkehr.

Für die WM 2026 in Kanada, den USA und Mexiko steht Neuer dem deutschen Nationalteam somit definitiv nicht zur Verfügung.

