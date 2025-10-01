Neuer kassiert Pafos-Knaller und führt Reporter vor: „Warst du schon mal im Tor?“

Der FC Bayern feiert in der Champions League den nächsten Kantersieg – und Manuel Neuer schreibt Geschichte. Gleichzeitig erteilt er einem Reporter nach dem Gegentor von Pafos eine kleine Lehrstunde.

Am Dienstagabend gewann der FC Bayern beim zyprischen Klub Pafos FC souverän mit 5:1. Nach zwei Spieltagen stehen die Münchner mit sechs Punkten und 8:2 Toren an der Spitze ihrer Gruppe.

Einziger Schönheitsfehler: das Gegentor zum 1:4 kurz vor der Pause. Pafos-Stürmer Mislav Orsic traf mit einem sehenswerten Schuss, bei dem Manuel Neuer keine Abwehrchance hatte. Der 39-Jährige sprang nicht einmal – und wurde nach Abpfiff in der Mixed Zone darauf angesprochen.

"Warst du schon mal im Tor?“

Ein Reporter fragte: „War das Tor unhaltbar?“ Neuer kurz und knapp: „Ja.“ Als der Journalist weiterhakte, reagierte der Weltmeister leicht genervt, aber mit einem Lächeln: „Warst du schon mal im Tor?“ Auf das „Nein“ des Reporters folgte seine Erklärung: Der Ball sei unberechenbar über den Spann gerutscht und dadurch spät erkennbar abgedriftet. Am Ende grinste Neuer – und macht aus der Szene eine kleine Torwart-Lehrstunde.

"Das ist natürlich schön"

Sportlich hatte der Abend ohnehin einen besonderen Wert für den Bayern-Kapitän. Mit dem Sieg zog er in der Champions-League-Statistik mit Legende Iker Casillas gleich. Beide halten nun bei 101 Siegen. Neuer: „Iker Casillas ist eine herausragende Legende. Das ist natürlich schön, wenn ich jetzt da vorne als Torwart auch stehe.“