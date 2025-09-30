SO lief das Torfestival am CL-Dienstag

Dieser Champions-League-Dienstag hatte es in sich! Von Reals und Bayerns Tor-Galas, über Liverpools Überraschungs-Pleite bis hin zu Tottenhams Aufholjagd - Fußballfans kamen an diesem Abend definitiv auf ihre Kosten.

David Alaba hat sich bei seinem Saisondebüt in der Startelf von Real Madrid über einen Kantersieg freuen dürfen. Die "Königlichen" erfüllten mit dem ÖFB-Teamkapitän in der Innenverteidigung die Pflichtaufgabe Kairat Almaty im zweiten Spiel der Ligaphase der Fußball-Champions-League mit Bravour, siegten in Kasachstan mit 5:0 (1:0). Nach seinem Elfmeter-Doppelpack beim Auftakt-2:1 gegen Olympique Marseille traf Stürmerstar Kylian Mbappe diesmal dreimal (25./Elfmeter, 52., 74.).

Ebenfalls ungefährdet war der FC Bayern, der mit Konrad Laimer Sieg Nummer zwei mit einem 5:1 in Limassol beim Pafos FC holte. Beim Punktemaximum hält auch Inter Mailand nach einem 3:0 gegen Slavia Prag. Mit nun zwei Zählern weiter ungeschlagen ist Sturm-Graz-Bezwinger Bodö/Glimt dank eines packenden 2:2 gegen Tottenham, wo Kevin Danso verteidigte. Erste Siege gab es für Galatasaray Istanbul, das Liverpool mit einem 1:0 schockte, Atletico Madrid (5:1 gegen Eintracht Frankfurt), Chelsea (1:0 gegen Benfica Lissabon), Atalanta Bergamo (2:1 gegen Club Brügge) und Marseille (4:0 gegen Ajax Amsterdam).

CL-Tore 58, 59 und 60 für Mbappe

Nachdem Mbappe schon gegen Marseille zweimal via Strafstoß getroffen hatte, behielt der Franzose auch diesmal vom Punkt die Nerven. Tormann Sherhan Kalmurza hatte Franco Mastantuono zuvor zu Fall gebracht. Nach dem Seitenwechsel zog Mbappe nach einem weiten Courtois-Abschlag auf das Almaty-Tor zu und ließ dessen Schlussmann neuerlich keine Abwehrchance. Seinen dritten Treffer leitete Youngster Arda Güler ein und schloss dann von der Strafraumgrenze ins Eck ab.

Der 26-Jährige hält nach neun Saison-Pflichtspielen bereits bei 13 Toren. In der Champions League bringt es Mbappe gesamt auf 60 Treffer, womit er im ewigen Ranking Thomas Müller hinter sich ließ und zur alleinigen Nummer sechs aufstieg. Danach trafen auch noch Eduardo Camavinga (83.) und Brahim Diaz (93.). Die höhere Klasse eines Teams mit einem Marktwert von 1,4 Milliarden Euro gegenüber dem auf 12,73 Millionen taxierten Underdog wurde augenscheinlich. Einen Ehrentreffer hätten sich die vor allem in der Anfangsphase, aber auch in einer Phase nach der Pause torgefährlichen Gastgeber aber verdient gehabt.

Alaba spielte erstmals seit April durch

Alaba profitierte von den Ausfällen der Verteidiger Eder Militao, Dani Carvajal, Ferland Mendy, Antonio Rüdiger und Trent Alexander-Arnold. Der 33-Jährige bildete mit Dean Huijsen die Innenverteidigung, die nicht im Mittelpunkt stand. Für den Wiener, der zuvor in dieser Saison nur zwei Kurzeinsätze in der Liga hatte, war es das erste Spiel von Beginn an seit dem 1:0 gegen Getafe in der Liga am 23. April. Erstmals seit dem Copa-del-Rey-Halbfinal-Rückspiel gegen Real Sociedad am 1. April spielte er über die gesamte Distanz. Das wird auch ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick angesichts der anstehenden Spiele in der WM-Quali freuen.

Während Real nach dem am Samstag mit 2:5 verlorenen Liga-Derby bei Atletico eine positive Reaktion zeigte, setzte der FC Bayern den eigenen Siegeslauf fort. Harry Kane (15., 34.), Raphael Guerreiro (20.), Nicolas Jackson (31.) und Michael Olise (68.) sorgten dafür, dass auch das neunte Pflichtspiel gewonnen wurde. Kane hat dabei schon 17 Mal getroffen. Im Inter-Dress stach Lautaro Martinez im Duell mit "Joker" Muhammed Cham und Co. mit einem Doppelpack (30., 65.) heraus. Mit Atalanta beendete ein anderes italienisches Team nach einem 0:1-Rückstand den europäischen Erfolgslauf von Salzburg-Bezwinger Brügge.

Bodö/Glimt verpasste Revanche

Bodö/Glimt revanchierte sich in einer Neuauflage des Europa-League-Semifinales der vergangenen Saison beinahe an Tottenham. Kasper Högh schoss aufseiten des Sturm-Graz-Bezwingers zwar einen Elfmeter in die Wolken (35.), dafür glänzte Jens Petter Hauge als Doppel-Torschütze (53., 66.). Für die "Spurs" gab es dank Treffern von Kapitän Micky van de Ven (68.) und einem Eigentor von Jostein Gundersen (89.) noch einen Punktgewinn. Noch viel überraschender kam die Niederlage von Liverpool. Ein Elfmetertor von Victor Osimhen (16.) gab zugunsten der Istanbuler Truppe des nicht eingesetzten Yusuf Demir den Ausschlag.

Bei der Rückkehr von Starcoach Jose Mourinho an die Stamford Bridge unterlag Benfica Chelsea, weshalb die Londoner in direkten Duellen mit den Lissabonnern weiter makellos sind.