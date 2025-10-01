Alles zu oe24VIP
Harry Kane
© Getty

Sensations-Gerücht

Bayern-Schock: Transfer-Guru enthüllt Kane-Hammer

01.10.25, 07:57
Teilen

Verlässt der Torjäger den FC Bayern schon im Sommer? 

Während Harry Kane für den FC Bayern einen Rekord nach dem anderen bricht, reißen die Transfer-Gerüchte um den Torjäger weiter nicht ab. Vor allem britische Medien spekulieren seit Wochen über eine England-Rückkehr nach der WM im Sommer.

Transfer-Guru Fabrizio Romano hat nun in seiner Kolumne für das Online-Portal „GiveMeSport“ ein brisantes Detail in Kanes Vertrag enthüllt. Bekannt war bereits, dass der 32-Jährige eine Ausstiegsklausel besitzt und die Münchner damit schon im Sommer 2026 verlassen darf. Dabei hat offenbar Kanes Ex-Verein Tottenham eine Vorzugsoption.

„Wenn Kane sich entscheidet, den Verein zu verlassen, wird Tottenham zuerst informiert“, schreibt Romano. „Dasselbe gilt auch für den Fall, dass andere Vereine Angebote für den englischen Stürmer abgeben.“ Ob Kane wirklich nach London zurückkehrt, bleibt abzuwarten. Fest steht jedenfalls, dass die Spurs ihren Ex-Star mit offenen Armen empfangen würden.

