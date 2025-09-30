Bayern stellt knallharte Bedingung: Keine Gehaltserhöhung für Kane

Harry Kane knackt Rekorde und denkt an eine Vertragsverlängerung beim FC Bayern. Doch die Bosse haben eine klare Bedingung: Trotz Top-Form und Mega-Quote soll es keine Gehaltserhöhung geben.

Harry Kane ist in München längst der Superstar. Nach seinem Doppelpack gegen Werder Bremen und dem Rekord von 100 Toren in 104 Pflichtspielen hat der Engländer angedeutet, dass er sich eine Vertragsverlängerung beim FC Bayern über 2027 hinaus vorstellen kann. Auch im Champions-League-Duell gegen Neuling FC Pafos (im Sport24-Liveticker ab 21 Uhr) sind alle Blicke auf Kane gerichtet.

Keine Gehaltserhöhung für Harry Kane

Nun sind neue Details bekannt: Sportvorstand Max Eberl bestätigte, dass der Klub grundsätzlich gesprächsbereit ist. „Eine Zusammenarbeit über 2027 hinaus ist absolut vorstellbar“, erklärte Eberl. Gespräche gebe es zwar noch nicht, doch Kane sei „in den Jungbrunnen gefallen“ und sportlich unverzichtbar.

Eine Bedingung stellen die Bayern-Bosse allerdings klar: Für eine Verlängerung wird es keine Gehaltserhöhung geben. Mit rund 24 bis 25 Millionen Euro pro Jahr ist Kane bereits jetzt der Topverdiener an der Säbener Straße. Damit will der Rekordmeister die Gehaltsstruktur stabil halten – auch im Hinblick auf andere Stars wie Jamal Musiala oder Alphonso Davies.

Kane bricht Rekorde – und bleibt bescheiden

Dass Kane sportlich mehr als liefert, zeigen die Zahlen: Mit seinem Doppelpack gegen Bremen knackte er die 100-Tore-Marke schneller als Cristiano Ronaldo bei Real Madrid oder Erling Haaland bei Manchester City. Trainer Vincent Kompany lobte die Mischung aus Toren und Einsatz: „Er bricht Rekord um Rekord – und arbeitet trotzdem für die Mannschaft.“

Ob Harry Kane das Angebot ohne Gehaltserhöhung annehmen wird, bleibt offen. Fest steht: Für Bayern ist der Torjäger unverzichtbar – und die Fans hoffen, dass „King Kane“ noch lange in München trifft.