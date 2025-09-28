Insider bestätigt: Nächster Bayern-Superstar will Verein verlassen

Nach dem perfekten Saisonstart sollte man meinen, dass beim FC Bayern München alles nach Wunsch läuft, doch hinter den Kulissen brodelt es scheinbar gewaltig.

Fünf Spiele, fünf Siege: Bayern ist schon wieder voll auf Meisterkurs. Doch während man in der Bundesliga wieder das Maß aller Dinge ist, hinkt der deutsche Rekordmeister im internationalen Vergleich hinterher. Das zeigte auch der vergangene Transfersommer mit schmerzhaften Abgängen und einigen geplatzten Wunsch-Transfers.

Ganz gleich, ob Florian Wirtz oder Nick Woltemade, die Wunschspieler der Verantwortlichen des FC Bayern wollen scheinbar nicht mehr nach München wechseln. Die Flucht von Leroy Sané in die Türkei oder Kingsley Coman nach Saudi-Arabien ist ebenso sinnbildlich. Mit den Cash-Kaisern des Fußballs kann oder will der deutsche Spitzenklub nicht mehr mithalten.

© Getty

Während sich die Bosse rund um Uli Hoeneß oder Max Eberl teilweise öffentlich streiten und Vereins-Ikonen wie Lothar Matthäus gegen den Führungsstil wettern, versucht man dennoch weiter, eine schlagkräftige Mannschaft aufzustellen. Dennoch gestaltet sich das zunehmend schwieriger.

Bayern-Hoffnung will nach England

Und anstatt sich auf die für nächsten Sommer angekündigte Verjüngungskur des Kaders zu konzentrieren, könnte es nun zum nächsten Problem kommen, denn eine wichtige Stütze soll laut Informationen von Bayern-Insider und Bild-Fußballchef Christian Falk ihren Abgang aus Deutschland vorbereiten.

Demnach sieht Shooting-Star Aleksandar Pavlovic seine Zukunft nicht mehr in München. Das Problem: Er soll auf lange Sicht die tragende Rolle im Mittelfeld des amtierenden Meisters bilden, eine Schlüsselfigur bei der Verjüngung des Kaders. Der 21-jährige Eigenbauspieler kämpfte sich trotz mehrerer Verletzungen stets zurück in die Startelf und überzeugt mit starken Leistungen und dürfte nun mit einem Wechsel ins Ausland liebäugeln.

© Getty

Dadurch wurden auch schon internationale Top-Klubs auf ihn aufmerksam. So plant vor allem Englands Scheich-Klub Manchester City, den Deutschen unter Vertrag zu nehmen. Dort soll er auf lange Sicht Regisseur Rodri ersetzen, der seit seiner schweren Verletzung an allen Ecken und Enden fehlt. Im Kampf um den eigenen Leistungsträger wartet in den nächsten Transferphasen auf die Bayern-Bosse damit der nächste harte Kampf.