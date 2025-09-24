Streit eskaliert: Bayern-Boss holt zum Rundumschlag aus

Karl-Heinz Rummenigge hat sich zu den jüngsten Entwicklungen beim FC Bayern geäußert – und dabei klare Worte zu Uli Hoeneß, den Finanzen und gescheiterten Transfers gefunden.

Der FC Bayern ist sportlich stark in die neue Saison gestartet. Hinter den Kulissen gab es zuletzt jedoch Diskussionen – sowohl über Transfers als auch über die Rolle von Klub-Patron Uli Hoeneß (73) und Sport-Vorstand Max Eberl (52).

Rückblick auf die Führungskrise

Rummenigge, von 2002 bis 2021 Vorstandsvorsitzender und seit Mai 2023 wieder Aufsichtsrat, erinnerte an die Zeit nach seinem Rückzug. Damals übernahmen Oliver Kahn (56) und Hasan Salihamidžić (48) die Verantwortung, doch der Klub erlebte unruhige Jahre: hohe Gehälter, die frühe Entlassung von Trainer Julian Nagelsmann und Vorfälle wie den Prügel-Eklat zwischen Sadio Mané und Leroy Sané.

Im Mai 2023 griffen Rummenigge und Hoeneß ein, setzten Kahn und Salihamidžić ab und übernahmen wieder mehr Verantwortung im Aufsichtsrat.

„Nicht weniger, sondern mehr Hoeneß“

Rummenigge betonte im BILD-Interview: „Wir werden das so lange machen, bis wir das Gefühl haben, es ist alles zu 100 Prozent in Ordnung. Nachdem es leider vorher nicht zu 100 Prozent in Ordnung war – speziell, was die Entwicklung der Finanzen des Klubs angeht.“

Und weiter: „Ich bin nach wie vor der Meinung, der Klub braucht nicht weniger Uli Hoeneß, sondern mehr.“

Verpasste Transfers

Im Sommer verpasste Bayern die Verpflichtung von Florian Wirtz (22, für 140 Mio. Euro zu Liverpool) und Nick Woltemade (23, für 85 Mio. Euro zu Newcastle).

„Im Falle von Florian Wirtz tut es mir nach wie vor leid, weil ich glaube, der Spieler wäre bei Bayern München besser aufgehoben als beim FC Liverpool. Woltemade hätten wir ja holen können“, so Rummenigge.

Gleichzeitig betonte er: „Der FC Bayern ist gut beraten, nicht jeden finanziellen Wahnsinn mitzumachen. Wir wollen sportlichen Erfolg haben, doch bitte seriös und solide finanziert.“

Optimismus für die Saison

Trotz der verpassten Transfers zeigte sich Rummenigge zuversichtlich: „Wir haben eine Topmannschaft. Auch in diesem Jahr wieder. Und wenn jetzt demnächst noch die drei zurückkommen, die aktuell verletzt sind (Jamal Musiala, Alphonso Davies, Hiroki Ito), dann haben wir eine super Mannschaft.“