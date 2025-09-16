Alles zu oe24VIP
Leroy Sané
Scharfe Kritik

"Zu weich" – Türkei-Legende rechnet mit Leroy Sané ab

16.09.25, 08:45
Der deutsche Nationalspieler sei kein geeigneter Spieler für die türkische Liga. 

Nach einer monatelangen Transfer-Saga entschied sich Leroy Sané im Sommer für einen Wechsel vom FC Bayern zu Galatasaray Istanbul. In der Türkei wurde der deutsche Nationalspieler begeistert empfangen, inzwischen wird aber Kritik am 29-Jährigen lauter.

"Kein geeigneter Spieler"

Galatasaray konnte zwar die ersten 5 Liga-Spiele allesamt gewinnen, Sané (bisher ein Tor und eine Vorlage) wusste dabei aber nur selten zu überzeugen. Die türkische Fußball-Legende Volkan Demirel sparte als TV-Experte deshalb nicht mit Kritik. „Meiner Meinung nach ist er kein geeigneter Spieler für die Süper Lig“, so der ehemalige Tormann. „Er versucht mit dem Ball zu glänzen, anstatt seine Arbeit zu machen. Ich finde, Sané ist etwas zu weich.“

Volkan Demirel
Fairerweise muss man dazusagen, dass Demirel fast seine ganze Karriere für Fenerbahçe spielte und selten etwas Positives über Lokalrivalen Galatasaray sagt.

