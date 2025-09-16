Hammer-Gerücht um Ralph Hasenhüttl (58)

Der österreichische Star-Trainer könnte schon bald ein Comeback feiern.

Nach seiner erfolgreichen Zeit in England konnte Ralph Hasenhüttl die Erwartungen mit dem VfL Wolfsburg nicht erfüllen. Der gebürtige Steirer wurde im Mai, nur zwei Runden vor dem Saisonende, entlassen und ist seitdem ohne Job. Nun wird Hasenhüttl mit einem neuen Verein in Verbindung gebracht.

Neue Chance in der Bundesliga?

Borussia Mönchengladbach hat am Montag Trainer Gerardo Seoane nach nur drei Spieltagen gefeuert. U23-Trainer Eugen Polanski übernimmt zunächst den Job als Chefcoach, schon bald soll dann aber der neue Coach präsentiert werden.

Einer der Kandidaten ist dabei Ralph Hasenhüttl, der in Deutschland neben Wolfsburg auch bereits Ingolstadt und Leipzig betreute. Hauptkonkurrenten sind dabei Marco Rose und Lucien Favre, die beide bereits Trainer bei Gladbach waren.