Nächster Bundesligist feuert seinen Trainer

Der deutsche Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach hat sich mit sofortiger Wirkung von Trainer Gerardo Seoane getrennt.

Wie der Club von ÖFB-Legionär Kevin Stöger informierte, übernimmt U23-Trainer Eugen Polanski zunächst den Job als Chefcoach. Über den Abschied von Seoane hatten zuvor die Bild-Zeitung, Kicker und der TV-Sender Sky berichtet.

Die Bundesliga hat damit am dritten Spieltag der neuen Saison bereits ihren zweiten Trainerwechsel. Nach nur zwei Partien hatte sich Bayer 04 Leverkusen von Erik ten Hag getrennt. Seoane hatte den Posten in Mönchengladbach im Juni 2023 übernommen. Sein Vertrag wäre noch bis Ende Juni 2026 gültig gewesen.

Abwärtsspirale

Am Sonntag hatte die Borussia erstmals seit 15 Jahren wieder ein Liga-Heimspiel gegen Werder Bremen verloren. Beim 0:4 blieben die Borussen erneut torlos - so wie in bisher allen drei Saisonspielen und saisonübergreifend seit fünf Partien. In den vergangenen zehn Spielen blieb Gladbach zudem sieglos.