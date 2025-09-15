Alles zu oe24VIP
Duplantis jagt mit Spezial-Schuhen in Tokio 6,30-m-Marke
© Getty

Stabhoch-Gigant

6,30 Meter! Duplantis katapultiert sich zu Fabel-Weltrekord

15.09.25, 15:50
Teilen

Fabel-Weltrekord bei der Leichtathletik-WM in Tokio! Der Schwede Armand Duplantis (25) verbesserte seine eigene Bestmarke auf 6,30 Meter und holte überlegen Gold. 

Als die Konkurrenten längst aus dem Rennen waren (Silber ging an Emmanouil Karalis/GRE mit 6,00; Bronze an Kurtis Marschall/AUS mit 5,95 m) ließ sich Duplantis die Weltrekordhöhe von 6,30 m auflegen und schaffte diese Höhe im dritten Versuch.

14. Weltrekord, drittes WM-Gold

Damit verbesserte der Superstar der Titelkämpfe in Japan seine bisherige Bestmarke um einen Zentimeter - es war sein bereits 14. Weltrekord und sein drittes Gold bei Weltmeisterschaften!

