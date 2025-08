So viel cashen Harry Kane, Jamal Musiala und Co. in der deutschen Bundesliga ab

In der deutschen Bundesliga bewegen sich einige Gehälter in astronomischen Sphären, während andere nur knapp über dem Mindestlohn liegen.

In Deutschlands höchster Spielklasse, der Bundesliga, klingelt ordentlich die Kassa. Vor allem bei Top-Klubs wie Bayern München, Borussia Dortmund oder Bayer Leverkusen haben die Gehälter zum Teil astronomische Ausmaße angenommen. Wie die Bild-Zeitung in ihrem "Großen Gehalts-Report" berichtet, sind Englands Top-Stürmer Harry Kane und sein deutsches Pendant Jamal Musiala mit geschätzten 25 Mio. Euro brutto im Jahr die absoluten Spitzenverdiener beim FC Bayern und damit Ligakrösus. Trainer Vincent Kompany kommt auf 7 Mio. Euro, was ihn zum bestbezahlten Coach im Land macht.

Jamal Musiala und Vincent Kompany vom FC Bayern. © Getty

Auch in Leverkusen lässt sich gutes Geld verdienen: Patrik Schick lacht mit 7,5 Mio. Euro Jahresgehalt vom Platz an der Sonne, gefolgt von Malik Tillman mit 6 Mio. Euro. In Dortmund kassiert Jobe Bellingham 3 Mio. Euro, mit Prämien könnten es sogar 6 Mio. werden - und das mit gerade mal 19 Jahren. Hoffenheim-Star Andrej Kramaric casht 5,8 Mio. Euro, während Florian Neuhaus in Gladbach rund 4 Mio. verdient - bei nur einem Einsatz über 90 Minuten. Bei Stuttgart führen Angelo Stiller (5 Mio. Euro) und Deniz Undav (4,5 Mio. Euro) das Gehaltsranking an. Hauke Wahl von St. Pauli streicht 1 Mio. Euro ein und Vincenzo Grifo bei Freiburg 1,8 Mio.

Patrik Schick (Bayer Leverkusen). © Getty

Trainer, Funktionäre, Schiris

Selbst Trainer und Funktionäre verdienen schön: Ole Werner (Leipzig, 2,5 Mio. Euro) oder Lukas Kwasniok (Köln, 1,2 Mio. Euro) sind solide dabei. Frank Schmidts Treue wird in Heidenheim (18 Jahre im Amt) mit 1,4 Mio. Euro entlohnt, Alexander Blessin (St. Pauli) verdient 840.000 Euro per anno.

Ole Werner (RB Leipzig). © Getty

Bayern Sport-Vorstand Max Eberl wird mit stattlichen 3 Mio. Euro gelistet, ebenso wie Eintracht-Boss Axel Hellmann. Beim DFB erhält Präsident Bernd Neuendorf 250.000 Euro, plus 213.000 Euro als FIFA-Ratsmitglied. Sport-Geschäftsführer Andreas Rettig kommt auf 700.000 Euro jährlich.

Axel Hellmann (Eintracht Frankfurt). © Getty

Elite-Schiedsrichter wie Felix Zwayer kassieren 88.000 Euro pro Jahr Grundgehalt plus 6.000 Euro Prämie pro Spiel. Jüngere Bundesliga-Schiris starten mit 68.000 Euro, Video-Assistenten dürfen mit 2.300 Euro pro Einsatz rechnen.

Felix Zwayer. © Getty

Die Geringverdiener

Es gibt auch Nebenrollen in der Bundesliga, die weniger stark bezahlt sind. Maskottchen wie "Hermann" vom HSV bekommen 556 Euro im Monat. Ordner verdienen in Mainz 14,50 Euro, beim HSV 14,77 Euro – nur knapp über dem Mindestlohn also. HSV-Stadionsprecher Christian Stübinger erhält 1.000 Euro pro Einsatz. Spannend: Kölns Vizepräsident Eckhard Sauren (53) verzichtet freiwillig auf 100.000 Euro, die ihm für seinen Posten zustehen würden - zum Wohl des Vereins.