4:0 – Kane erreicht 100 Bayern-Tore und bricht Haaland/Ronaldo-Rekord!

Der FC Bayern setzt seine perfekte Serie fort: Beim 4:0 gegen Werder Bremen schrieb Harry Kane Geschichte - der Engländer erreichte sein 100. Tor schneller als je ein Spieler in Europas Top-Ligen. Österreicher Konrad Laimer traf zum Endstand.

Der FC Bayern München bleibt in der Bundesliga unschlagbar. Vor 75.000 Zuschauern in der Allianz Arena fegten die Münchner am Freitag mit 4:0 über Werder Bremen hinweg und holten den fünften Sieg im fünften Saisonspiel. Die Norddeutschen wurden vom Anpfiff an tief in die eigene Hälfte gedrückt.

Frühe Bayern-Dominanz und Führung

Harry Kane hätte die Führung schon in den ersten vier Minuten herstellen können, ließ jedoch zwei Hochkaräter liegen. In der 22. Minute war es dann soweit: Jonathan Tah setzte per Ferse vor und Luis Diaz lenkte den Ball unhaltbar ab. Kurz vor der Pause erhöhte Kane per Elfmeter auf 2:0 - den Strafstoß hatte Werder-Kapitän Marco Friedl mit einem ruppigen Einsteigen an Kane verschuldet.

Historischer Abend für Kane

Nach der Pause stockte der Engländer in der 65. Minute auf 3:0 nach und erreichte damit sein 100. Tor im 104. Pflichtspiel für die Bayern. Damit unterbot er den Europarekord von Ex-Salzburger Erling Haaland (bei Manchester City) und Cristiano Ronaldo (bei Real Madrid), die jeweils 105 Spiele für diese Marke benötigt hatten.

Österreich-Tag in München

Konrad Laimer setzte in der 87. Minute mit seinem schwächeren linken Fuß den 4:0-Endstand und erzielte sein erstes Saisontor. Auf Bremer Seite spielte Tiroler Marco Friedl als Kapitän durch, hatte aber besonders gegen Kane einen schweren Stand. Romano Schmid blieb über die volle Distanz wirkungslos, Marco Grüll kam ab der 73. Minute zum Einsatz. Verletzt fehlte Maximilian Wöber.

Rekordjagd ohne Ende

Für Kane war es der nächste Meilenstein in einer beeindruckenden Statistik-Serie. Der Engländer hatte bereits in den Vorwochen mehrere Bundesliga-Rekorde gebrochen und führt die Torschützenliste auch in dieser Saison mit 15 Treffern in acht Spielen an.