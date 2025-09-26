Sensations-Gerücht um Harry Kane (32)

Damit haben wohl die wenigsten Bayern-Fans gerechnet.

Die Gerüchte um Harry Kane reißen nicht ab. Während zuletzt wiederholt über eine Rückkehr des Torjägers nach England spekuliert wurde, gibt es nun ein überraschendes Jobangebot für den 32-Jährigen.

Zweite Karriere

Football-Legende Eli Manning möchte Kane in die NFL holen. „Natürlich könnte er das. Die New York Giants würden Harry Kane jederzeit als neuen Kicker willkommen heißen“, so der ehemalige Super-Bowl-Sieger gegenüber der BILD. Auch TV-Experte Markus Kuhn kann sich eine Football-Karriere des Torjägers vorstellen. „Ich könnte mir bei ihm vorstellen, dass er es auf jeden Fall mal probiert.“

Kane selbst gilt als großer Football-Fan und deutete bereits an, dass er sich eine zweite Karriere in der NFL vorstellen könnte. „Wenn es auf das Ende meiner Karriere im Fußball zugeht, werde ich mir das vielleicht etwas genauer ansehen und anfangen, ein bisschen zu üben.“Vorerst will der Bayern-Star aber weiterhin Fußballtore schießen und dabei den einen oder anderen Rekord brechen.