Hattrick-Harry Kane jagt Super-Rekord von Ronaldo & Haaland

Freitagabend startet der 5. Spieltag in der Deutschen Bundesliga mit dem Kracher Bayern - Werder (20.30 Uhr, Sky live). Im Fokus: "Hattrick-Harry" Kane.

Mit seinem 9. Bundesliga-Hattrick erhöhte Kane letzten Samstag beim 4:1 gegen Ilzers Hoffenheim sein Tor-Konto im Bayern-Dress auf 98 Pflichtspiel-Tore - und das nach nur 103 Einsätzen.

Die spannende Frage: Macht Kane gegen Werder den "Hunderter" voll? Damit würde er europaweit Geschichte schreiben. Denn den Rekord für den "schnellsten Hunderter" in Europas Top-Ligen halten die Giganten Cristiano Ronaldo (40/früher: Real) und der bei Red Bull Salzburg groß gewordene Erling Haaland (25/Manchester City) ex aequo - beide haben je 105 Spiele dafür benötigt!

Entschuldigung für Kritik

Angesichts der Kane-Konstanz und des bodenständigen Auftretens von Kane entschuldigte sich der frühere Bild-Sportchef Alfred Draxler beim England-Superstar für Kritik, die er vor dem 100-Millionen-Euro-Transfer von Tottenham zu Bayern geäußert hatte: "Harry Kane ist jeden Cent der 100 Millionen wert." Da stimmt ihm auch Sky-Experte Lothar Matthäus bei.