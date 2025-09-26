Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
ÖFB CUP 2. Liga Bundesliga Europa League Conference League Champions League EM-Qualifikation WM-Qualifikation Nations League
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
Harry Kane
© Getty

Bayern - Werder

Hattrick-Harry Kane jagt Super-Rekord von Ronaldo & Haaland

26.09.25, 06:00
Teilen

Freitagabend startet der 5. Spieltag in der Deutschen Bundesliga mit dem Kracher Bayern - Werder (20.30 Uhr, Sky live). Im Fokus: "Hattrick-Harry" Kane.

Mit seinem 9. Bundesliga-Hattrick erhöhte Kane letzten Samstag beim 4:1 gegen Ilzers Hoffenheim sein Tor-Konto im Bayern-Dress auf 98 Pflichtspiel-Tore - und das nach nur 103 Einsätzen. 

Die spannende Frage: Macht Kane gegen Werder den "Hunderter" voll? Damit würde er europaweit Geschichte schreiben. Denn den Rekord für den "schnellsten Hunderter" in Europas Top-Ligen halten die Giganten Cristiano Ronaldo (40/früher: Real) und der bei Red Bull Salzburg groß gewordene Erling Haaland (25/Manchester City) ex aequo - beide haben je 105 Spiele dafür benötigt!

Entschuldigung für Kritik

Angesichts der Kane-Konstanz und des bodenständigen Auftretens von Kane entschuldigte sich der frühere Bild-Sportchef Alfred Draxler beim England-Superstar für Kritik, die er vor dem 100-Millionen-Euro-Transfer von Tottenham zu Bayern geäußert hatte: "Harry Kane ist jeden Cent der 100 Millionen wert." Da stimmt ihm auch Sky-Experte Lothar Matthäus bei.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden