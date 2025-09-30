Piff-Paff-Bayern schießen Pafos 5:1 vom Platz

Torreigen auch zum Auftakt des 2. CL-Spieltages: Mit 5:1 gegen Zypern-Meister Pafos setzen die Bayern ihre Siegserie fort. Real putzt Außenseiter Kairat 5:0. Atletico fertigt Frankfurt 5:1 ab. Liverpool kassiert eine 0:1-Pleite bei Galatasaray, Tottenham rettet ein 2:2 bei Bodö/Glimt.

Die Piff-Paff-Bayern (mit Konrad Laimer bis 83.) fackelten am Dienstag auch auf ihrer zweiten Champions-League-Station gegen Pafos nicht lang, ließen es in Hälfte 1 fast im 5-Minuten-Rhythmus krachen.

Kane-Doppelpack - 17. Tor im 9. Pflichtspiel!

Harry Kane – wer sonst? – eröffnete den Torreigen in Limassol: Freistoß, Olise bedient Kane – 1:0 (15.).

Fünf Minuten später bedankt sich Neuverpflichtung Jackson für seinen 2. Startelf-Einsatz und bedient Guerreiro, der ins rechte Eck trifft – 2:0 (20.).

Das 3:0 besorgt der Ex-Chelsea-Star selbst (31.). Das 19. Tor im 9 Pflichtspiel dieser Saison ist zugleich 102. Tor im Bayern-Dress für den England-Bomber.

Noch vor der Pause schnürt Kane seinen Doppelpack – 4:0 (34.). Unmittelbar vor dem Pausenpfiff kriegen die Zyprer doch noch ihren Ehrentreffer, noch dazu einen schönen ins Kreuzeck durch Orsic - 4:1 (45.).

Nach Seitenwechsel schalten die Bayern einen Gang zurück. Jackson vergibt die Chance auf seinen Doppelpack, den Nachschuss knallt Olise unter die Latte - 5:1 (68.).

In der verrückten Schlussminute scheitern sowohl Jackson, als auch Gnabry am Pfosten - es bleibt beim 5:1.

Real fertigt CL-Debütant Kairat 5:0 ab

Dank eines Hattricks von Super-Stürmer Kylian Mbappé (25./E, 52., 73.) sowie Toren von Eduardo Camavinga (83.) und Brahim Diaz (90+3.) durfte Real Madrid über einen 5:0-Sieg gegen Kairat Almaty jubeln. In Kasachstan stand ÖFB-Kapitän David Alaba erstmals seit 161 Tagen wieder in der Startelf und spielte die gesamte Partie durch.

Liverpool geht gegen Galatasaray 0:1 k.o. - Tottenham rettet 2:2 gegen Bodö