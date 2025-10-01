Alles zu oe24VIP
FC Bayern Laimer Olise
© Getty

England-Interesse

Transfer-Alarm bei Bayern: So will Eberl Frankreich-Star halten

01.10.25, 08:19
Bayern-Star Michael Olise hat sich zum internationalen Top-Spieler entwickelt – und steht nun bei Liverpool, Chelsea und ManCity ganz oben auf der Wunschliste. 

Bayern-Präsident Herbert Hainer (71) fasste es so zusammen: „Michael Olise war vor gut einem Jahr noch ein ziemlich unbeschriebenes Blatt – heute kennt ihn die ganze Welt.“

Der deutsche Rekordmeister zahlte vergangenen Sommer 53 Millionen Euro für Olise. Der 23-Jährige überzeugte sofort: 20 Tore und 23 Assists in 55 Spielen. Laut transfermarkt.de wird sein Marktwert mittlerweile mit 100 Millionen Euro angegeben.

Premier-League-Klubs zeigen Interesse

Vor allem der FC Liverpool drängt auf eine Verpflichtung. Auch Chelsea und Manchester City sollen starkes Interesse haben – beide Vereine hatten Olise in der Jugend aussortiert.

FC Bayern Laimer Olise
© Getty

Bayern will Olise halten

Der Vertrag des französischen Nationalspielers läuft noch bis 2029 und enthält keine Ausstiegsklausel. Trotzdem arbeitet Bayern an einer Verlängerung bis 2031, um ihn langfristig zu binden, so der Eberl-Plan, wie die "Bild" berichtet. 

Gehaltserhöhung in Aussicht

Olise verdient aktuell rund zwölf Millionen Euro Grundgehalt pro Jahr, mit Boni bis zu 16 Millionen. Damit gehört er nicht zu den Spitzenverdienern beim Rekordmeister. Die Bayern-Bosse planen nun, sein Gehalt zu erhöhen und ihn dauerhaft in München zu halten.

