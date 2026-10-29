Beckham-Krieg: Elton John schlägt sich auf Seite!

Eine glamouröse Geburtstagsparty in Venedig sorgt für erhebliche Unruhe im Umfeld der Familie Beckham. Musiklegende Sir Elton John sieht sich mitten in den anhaltenden Familienzwist zwischen David und Victoria Beckham sowie deren ältestem Sohn Brooklyn hineingezogen.

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Anlass für die hochkarätige Zusammenkunft in der italienischen Lagunenstadt war der Geburtstag von Elton Johns Ehemann David Furnish. Zu den handverlesenen Gästen der Feier zählten Brooklyn Beckham und seine Ehefrau Nicola Peltz Beckham, die das Festwochenende in vollen Zügen genossen. Elton John persönlich setzte sich während des Abends an den Konzertflügel, um seinem Partner ein bewegendes musikalisches Ständchen darzubringen.

Für erhebliche Irritationen sorgte jedoch ein Detail abseits der Feierlichkeiten: Von den Eltern David und Victoria Beckham fehlte jede Spur. Auf keinem der zahlreichen im Internet geteilten Fotos oder Videos tauchten der frühere Fußball-Superstar oder die Modedesignerin auf. Dies wiegt umso schwerer, als Elton John seit mehr als drei Jahrzehnten zu den engsten Vertrauten des Ehepaars zählt und zudem die Rolle des Taufpaten für die beiden ältesten Söhne Brooklyn und Romeo übernommen hat.

Öffentliche Liebesbekundungen heizen Gerüchte an

Nach den Feierlichkeiten veröffentlichte Brooklyn Beckham eine Fotostrecke in den sozialen Medien, die mit emotionalen Worten versehen war. An seinen Patenonkel Elton John und dessen Ehemann David Furnish gerichtet schrieb er: "Was für ein unvergessliches Wochenende. Ich bin so glücklich, euch beide als meine Paten zu haben." Ergänzt wurde die Nachricht mit der Zeile: "Ich liebe euch so sehr." David Furnish reagierte prompt und bekräftigte die enge Bindung mit den Worten: "Wir lieben dich und Nicola so sehr!!"

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Diese demonstrativ zur Schau gestellte Zuneigung fachte die Spekulationen um eine Parteinahme weiter an. In den Kommentarspalten werfen zahlreiche Follower die Frage auf, ob sich das prominente Paar Furnish-John im schwelenden Familienkonflikt positioniert habe. Viele Fans äußerten ihr Unverständnis darüber, dass langjährige Freunde der Eltern ausschließlich mit dem abtrünnigen Sohn feiern, während die Eltern offenbar keine Einladung erhielten oder der Veranstaltung fernblieben.

Wiederholte Treffen sorgen für Unmut bei den Fans

Es ist nicht das erste Mal, dass sich Brooklyn und Nicola demonstrativ eng an die Seite von Elton John flüchten. Bereits im vergangenen Sommer verbrachte das junge Ehepaar gemeinsame Urlaubstage mit dem Weltstar und dessen Mann in Südfrankreich. Dass die beiden ausgerechnet im Freundeskreis der zerstrittenen Eltern Zuflucht suchen, stößt bei vielen Beobachtern auf herbe Kritik und verstärkt die Gerüchte über unüberwindbare Gräben im Hause Beckham.