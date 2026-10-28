Offiziell: Tod von Hayden Panettiere als Unfall eingestuft

73 Tage nach dem Tod von Hollywood-Star Hayden Panettiere gibt es nun endgültige Klarheit: Die Polizei im US-Bundesstaat South Carolina hat die Ermittlungen abgeschlossen.

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Die aus "Heroes" und "Nashville" bekannte Schauspielerin wurde am 16. August 2026 leblos in einer Wohnung in Greenville gefunden. Trotz Wiederbelebungsversuchen konnte sie nicht gerettet werden. Nun steht auch für die Polizei fest: Ihr Tod wird als Unfall eingestuft.

Tödliche Kombination mehrerer Substanzen

Bereits im September hatte die Gerichtsmedizin die Ergebnisse der toxikologischen Untersuchung veröffentlicht. Demnach war die toxische Wirkung mehrerer Substanzen für den Tod der 36-Jährigen verantwortlich. Dazu zählten Fentanyl, 4-ANPP, Alprazolam, Methocarbamol und Quetiapin.

Bei der Obduktion wurden keine Verletzungen festgestellt, die zum Tod beigetragen hätten. Die Behörden kamen daher zu dem Schluss, dass eine versehentliche Überdosis die Todesursache war.

Polizei schließt den Fall ab

Obwohl die Gerichtsmedizin ihre Untersuchungen bereits zuvor beendet hatte, liefen die polizeilichen Ermittlungen zunächst weiter. Die Beamten wollten die Umstände des Todes umfassend klären.

Am Mittwoch teilte die Polizei von Greenville nun mit, dass die Untersuchung auf Grundlage der medizinischen Feststellungen und der Ermittlungsergebnisse abgeschlossen sei. Anklagen wurden nicht erhoben.

Hinter dem Hollywood-Lächeln lag ein schwerer Kampf

Panettiere wurde durch ihre Rollen in "Heroes" und "Nashville" international bekannt. Abseits der Kamera sprach sie offen über ihre Alkohol- und Opioidabhängigkeit sowie über psychische Probleme und eine Wochenbettdepression.

Panettiere wurde durch ihre Rollen in "Heroes" und "Nashville" international bekannt. © Variety via Getty Images

Im Mai 2026 veröffentlichte sie ihre Memoiren "This Is Me: A Reckoning". Darin blickte sie auf ihren frühen Ruhm, persönliche Krisen und ihren schwierigen Weg zurück. Nur wenige Monate später endete ihr Leben im Alter von 36 Jahren.

Die Polizei bestätigte am 28. Oktober, dass sie den Fall als Unfall abgeschlossen hat. Die toxikologischen Ergebnisse und die Feststellung einer versehentlichen Überdosis waren bereits zuvor von der Gerichtsmedizin veröffentlicht worden.