Bill Kaulitz spritzt sich Lachssperma ins Gesicht

Botox für die Freunde, Lachssperma unter den Augen – bei Bill Kaulitz geht es in Sachen Beauty offenbar ungewöhnlich zu.

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Im Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" erzählt der Tokio-Hotel-Sänger von einer spontanen Botox-Party in seinem Hotelzimmer. Dabei verrät er auch, warum er selbst derzeit auf Botox und Filler verzichtet.

Während Bruder Tom Kaulitz und Bandkollege Gustav Schäfer Pasta aßen und Fußball schauten, organisierte Bill eine ganz eigene Abendbeschäftigung. Er lud eine Freundin ein, die Botox mitbrachte – und plötzlich wurde das Hotelzimmer zum Beauty-Treffpunkt.

"Dann habe ich nebenbei noch eine Freundin eingeladen. Die hat dann Botox mitgebracht für alle", erzählt der 37-Jährige im Podcast.

Botox für die Assistenten

Ganz untätig blieb das mitgebrachte Mittel nicht. Bill berichtet, dass er seinen beiden Assistenten Daniel und Ines eine Behandlung spendierte. "Dann habe ich gesagt: 'Ja, kommt, Daniel, Ines, macht mal ein bisschen Botox rein.'"

Die Szene habe ihm besonders gut gefallen. "Das war eine Szene bei mir auf dem Zimmer – das habe ich geliebt! Fand ich ganz toll", schwärmt der Sänger. Während er selbst eine Infusion bekam, ließen sich seine Assistenten behandeln. "Das war ganz wild, das hat mir gut gefallen. Aber so ist es bei uns auf Tour", erzählt er.

Bill setzt aktuell auf andere Beauty-Behandlungen

Botox verwende er momentan gar nicht, erklärt er im Gespräch mit seinem Bruder. © Getty Images

Für sich selbst sieht der Sänger derzeit allerdings andere Wege. Botox verwende er momentan gar nicht, erklärt er im Gespräch mit seinem Bruder. Auch Filler habe er entfernen lassen.

Stattdessen berichtet er von einer Behandlung mit einem Präparat aus Lachssperma, das ihm unter die Augen gespritzt worden sei. Das solle für einen frischeren Teint sorgen, wie er im Podcast erzählt.

Als Tom nachfragt, ob auch Bills Lippen natürlich seien, reagiert der Sänger prompt: "Ruhe! Die sind natürlich, Mensch. Das kommt vom vielen Küssen."

Tokio Hotel startet in die Arena-Tour

Die ungewöhnliche Beauty-Beichte kommt kurz vor dem Start der neuen Arena-Tour von Tokio Hotel. Am 28. Oktober geht es in London los. Danach stehen weitere Auftritte unter anderem in Paris, Hamburg, Zürich und München auf dem Programm. Das letzte Konzert der Tournee ist für den 23. November in Madrid geplant.

Die ungewöhnliche Beauty-Beichte kommt kurz vor dem Start der neuen Arena-Tour von Tokio Hotel. © Getty Images

Für Bill Kaulitz gehört die Beauty-Routine offenbar genauso zum Tour-Alltag wie Musik, Reisen und gemeinsame Abende mit seinem Team.