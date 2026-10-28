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Königin Sonja: Heimliche Flucht in Luxus-Hotel!

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Zwei elegant gekleidete Frauen mit Hüten stehen nebeneinander im Freien.
© Getty Images
Nach dem schmerzhaften Verlust ihres langjährigen Ehemanns König Harald hat sich die norwegische Königin Sonja eine Auszeit in den Bergen genommen. Gemeinsam mit zwei engen Freundinnen reiste die Monarchin in die Schweizer Alpen, um inmitten der Natur Abstand vom Alltag zu gewinnen.
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Seit dem Tod von König Harald Ende August muss Königin Sonja ihren Lebensweg ohne ihren vertrauten Partner bewältigen. Um neue Kraft zu schöpfen und den Kopf freizubekommen, entschied sich die Monarchin Mitte Oktober für eine Reise in die Schweiz. In Begleitung ihrer langjährigen Vertrauten Margrethe Bergersen und Ilmi Horn sowie von vertrauten Polizeibeamten, die für ihren persönlichen Schutz verantwortlich sind, flog die Reisegruppe am 18. Oktober nach Zürich. Von dort ging es direkt weiter in die alpine Bergwelt. Erst am Vortag der Abreise hatte Sonja noch pflichtbewusst eine Kunstausstellung in ihrer Heimat eröffnet.

Für ihren Aufenthalt wählte die Königin eine besonders exklusive Unterkunft: Wie das Magazin "Se og Hør" berichtet, reservierte Sonja nicht bloß einzelne Suiten, sondern mietete gleich das gesamte Hotel für sich und ihre Begleiter. Die Wahl fiel auf das geschichtsträchtige "Berghuus Radons" im Kanton Graubünden, das auf rund zweitausend Metern Seehöhe liegt. Das luxuriöse Chalet verfügt über zwölf individuell gestaltete Zimmer mit edlem Altholz, feinen Details und eleganten Himmelbetten, die den Gästen absolute Privatsphäre und Ruhe garantierten.

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Tiefe Verbundenheit mit der Schweizer Bergwelt

Die Beziehung der norwegischen Königin zur Schweiz reicht weit in ihre Jugend zurück. Einst zog Sonja nach Lausanne, um eine renommierte Modeschule zu besuchen. Aus dieser Zeit sind ihr vor allem die kühlen Nächte bei ihrer damaligen Gastfamilie in Erinnerung geblieben, in denen sie oft voll bekleidet schlief und sich nach der heimischen Geborgenheit in Norwegen sehnte.

Die Berge fungieren für Sonja seit jeher als heilsamer Zufluchtsort. In einem früheren Interview erklärte sie, dass in den Bergen der Kopf frei werde und die Natur dabei helfe, Sorgen loszulassen und neue Perspektiven zu gewinnen. Royal-Expertin Caroline Vagle unterstreicht die heilsame Wirkung dieser Reise: Statt sich in ihrer Trauer zu isolieren, verbringe Sonja wertvolle Zeit mit nahestehenden Menschen und tanke neue Energie für ihre Aufgaben.

Dichter Terminkalender nach der Rückkehr

Nach den entspannten Wandertagen in Graubünden kehrte Königin Sonja umgehend in den norwegischen Alltag zurück, wo mit dem traditionellen Storting-Dinner für die Regierung ein bedeutsamer Staatstermin anstand, der erstmals von ihrem Sohn König Haakon ausgerichtet wurde. Royal-Expertin Vagle zollt der Monarchin größten Respekt: Es sei zutiefst beeindruckend, mit welcher Vitalität sie ihren Terminkalender erfülle und ihren neuen Alltag meistere, während ihr ein ganzes Volk den Rücken stärke.

Das Star-Foto des Tages

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Familienfoto aus dem Hause Brosnan

Familienfoto aus dem Hause Brosnan - gefeiert wird hier Sharon in der Mitte - die 82 Jahre alte Mutter von Keely Brosnan (links). Rechts steht Schwiegersohn Pierce und außen die Enkerl.

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© Getty Images

Frau mit Lockenwicklern dekoriert Gebäck an einem Küchentisch mit Zutaten und Snacks.

Anna Netrebko zeigt sich mit Lockenwicklern bei der Vorbereitung einer Dinner-Party, zu der auch Kollegen wie Daniel Serafin eingeladen waren. Herrlich unkompliziert!

© Instagram

Zur Ruhe kommt die reisefreudige Königin auch in den nächsten Tagen kaum. Bereits am 29. und 30. Oktober stehen für die unermüdliche Repräsentantin Norwegens die nächsten offiziellen Auslandstermine in Spanien auf dem Programm.

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