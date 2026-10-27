Nach Anzeige gegen Vater: Meghan flüchtet aus England

Nach den schweren Anschuldigungen gegen ihren Vater Thomas Markle sen. zieht sich Herzogin Meghan zurück und hat Großbritannien gemeinsam mit Prinz Harry und den Kindern verlassen.

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Nachdem bekannt wurde, dass Thomas Markle jr. Anzeige gegen seinen Vater Thomas Markle sen. wegen mutmaßlichen pornografischen Materials auf dessen Laptop erstattet hat, gerät auch das Umfeld von Herzogin Meghan unter Druck.

Kurzzeitige Abreise ins Ausland

Obwohl sich die Ermittlungen der philippinischen Behörden ausschließlich auf den 82-Jährigen konzentrieren, hat die Herzogin gemeinsam mit Prinz Harry sowie den Kindern Prinz Archie und Prinzessin Lilibet Großbritannien kurzzeitig verlassen. Wie das "Hello"-Magazin am Montag berichtete, hält sich die Familie für einen Urlaub in Übersee bei engen Freunden auf.

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Herbstferien

Für die Familie bot die Woche der britischen Herbstferien den passenden Anlass, räumlichen Abstand zu dem Wohnort zu gewinnen, an den sie erst vor wenigen Wochen gezogen war. Die wesentlichen Beweggründe für den Rückzug stellen sich wie folgt dar:

Schutz der eigenen Familie: Bereits im Dezember 2025 hatte sie ihrem Vater brieflich erklärt, den Kontakt abzubrechen, um die eigenen Kinder zu bewahren.

Schutz der mentalen Gesundheit: Aus ihrem Umfeld heißt es, sie habe schon länger beschlossen, Medienberichte nicht mehr aktiv zu verfolgen.

Rückhalt durch Vertraute: Während Freunde sie täglich anrufen, verbringt die Familie die Auszeit gemeinsam mit engen Bezugspersonen im Ausland.

Große Erschütterung im Umfeld

Eine befreundete Person schilderte die emotionale Verfassung der Herzogin gegenüber dem Magazin: "Sie ist wirklich, wirklich erschüttert. Sie schaut Lili immer wieder an, hat Tränen in den Augen und denkt an all die Kinder, die mutmaßlichen Opfer. Sie hat selbst kleine Kinder. Es ist einfach niederschmetternd." Bereits kurz nach Bekanntwerden der Anzeige hatte sie den Betroffenen ihr Mitgefühl ausgesprochen.

Harry und Meg am 15.10. bei ihrem ersten offiziellen Auftritt zurück in England. © IMAGO/Cover-Images

Emotionale Belastung durch Vorwürfe

Aus dem Umfeld wird die Belastung der vergangenen Tage unterstrichen: "Natürlich hat Meghan viele Nachrichten von Freunden aus Großbritannien und Menschen aus aller Welt erhalten, die ihr Mitgefühl aussprechen, doch das Ganze war für sie eine emotionale Achterbahnfahrt. Sie ist völlig am Boden zerstört."