Prinzessin Kate und Prinz William begeistern im Freizeit-Look

Mit einem neuen Familienfoto auf ihrem offiziellen Instagram-Kanal haben Prinz William und Prinzessin Kate im Netz für großes Aufsehen gesorgt. Gemeinsam mit ihren Kindern George, Charlotte und Louis zeigt sich das royale Paar volksnah in lässiger Freizeitkleidung, um den Einsatz ehrenamtlicher Bergretter zu würdigen.

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Anlass für die Veröffentlichung des Schnappschusses ist der internationale "Mountain Rescue Awareness Day". Mit dem Gruppenbild, auf dem die britische Thronfolgerfamilie Seite an Seite mit den Mitgliedern eines Bergrettungsteams posiert, zollen die Windsors all jenen Respekt, die sich freiwillig für die Sicherheit in den Bergen engagieren.

Im dazugehörigen Beitrag finden William und Kate persönliche und anerkennende Worte für die Einsatzkräfte: "Die Begegnung mit lokalen Bergrettungsteams während der 'Three Peaks Challenge' in diesem Sommer bot uns die Gelegenheit, ihnen persönlich für ihre unverzichtbare Rolle zu danken, die sie dabei spielen, das ganze Jahr über die Sicherheit von Wanderern und Kletterern in den Bergen zu gewährleisten."

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Die traditionsreiche "Three Peaks Challenge", bei der die höchsten Erhebungen Schottlands, Englands und Wales erklommen werden, gilt als anspruchsvolle Bergtour. Dass die königliche Familie diesen Anlass nutzt, um auf die oft gefährliche Arbeit der Retter aufmerksam zu machen, unterstreicht den ernsten Hintergrund des Besuchs abseits offizieller Palast-Termine.

Jeans und Schirmmütze: Garderobe sorgt für Begeisterung

Was den Fans im Netz jedoch sofort ins Auge stach, war der betont unkomplizierte Kleidungsstil der Familie. Statt eleganter Etuikleider, maßgeschneiderter Anzüge oder formeller Ensembles traten die fünf Royals in bequemer Outdoor-Kluft vor die Kamera.

Prinzessin Kate wählte ein für royale Verhältnisse bemerkenswert legeres Accessoire: Sie trug eine funktionale Schirmmütze (Cap), um sich vor der Sonne zu schützen, und zeigte sich ungeschminkt natürlich. William griff zu einem dunkelbraunen Pullover mit klassischem Hemd darunter. Die drei Kinder präsentierten sich perfekt aufeinander abgestimmt:

Prinz George und Prinz Louis: Beide Buben trugen klassische Jeans, kombiniert mit bequemen Poloshirts.

Beide Buben trugen klassische Jeans, kombiniert mit bequemen Poloshirts. Prinzessin Charlotte: Passend zu ihren Brüdern zeigte sich Charlotte ebenfalls in blauen Jeans und ergänzte ihr Outfit mit einem dunkelblauen Strickpullover.

Passend zu ihren Brüdern zeigte sich Charlotte ebenfalls in blauen Jeans und ergänzte ihr Outfit mit einem dunkelblauen Strickpullover. Prinzessin Kate: Kombinierte ihren praktischen Look mit einer sportlichen Kappe als Schutz vor der Witterung.

Kombinierte ihren praktischen Look mit einer sportlichen Kappe als Schutz vor der Witterung. Prinz William: Setzte auf einen braunen Pullover über einem dezenten Hemdkragen.

Fans im Netz feiern den bodenständigen Auftritt

In den Kommentarspalten unter dem Instagram-Post häufen sich die begeisterten Reaktionen der internationalen Royal-Fans. Das authentische Auftreten ohne jedes Palast-Protokoll trifft den Nerv der Community.

Besonders das Erscheinungsbild der drei Kinder wird in zahlreichen Kommentaren hervorgehoben. "Die Kinder sehen in ihren lässigen Jeans einfach toll aus", schreibt eine begeisterte Anhängerin. Ein anderer Nutzer betont die Normalität des Familienbildes: "Ein tolles Bild, sie sind auch nur ganz normale Menschen."

Sympathischer Spagat zwischen Krone und Volksnähe

Das Kronprinzenpaar beweist mit dieser Veröffentlichung erneut sein feines Gespür für moderne Bildsprache. Statt distanzierter Hoheitlichkeit setzen William und Kate ganz bewusst auf Nahbarkeit und echte Bodenständigkeit.

Indem sie das Scheinwerferlicht auf freiwillige Lebensretter lenken und sich dabei auf Augenhöhe mit den Einsatzkräften präsentieren, gelingt ihnen ein glaubwürdiger und unaufgeregter Auftritt, der von der Öffentlichkeit mit enormem Zuspruch honoriert wird.