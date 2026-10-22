Prinz William: Keine Versöhnung mit Harry!

Trotz des Wunsches von Prinz Harry nach einer Aussöhnung bleibt sein Bruder William weiter auf strikter Distanz. Die Verletzungen sitzen offenbar tief.

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Zwischen Prinz William und seinem jüngeren Bruder herrscht seit Jahren Funkstille. Wie eine britische Zeitung unter Berufung auf eine nahestehende Quelle berichtet, kann sich der Thronfolger derzeit keine Versöhnung vorstellen. Harry hatte zuvor in einem US-Magazin offen über das schwierige Verhältnis gesprochen und seinen Wunsch nach einer Aussöhnung betont.

Prinz William und Prinzessin Kate © Getty Images

Prinz William tief verletzt

Prinz William, der strenge Erziehungsregeln an den Tag legt, sei noch immer zutiefst verletzt von den Aussagen seines Bruders über ihn und die Königsfamilie. Aktuelle Verpflichtungen wie der Staatsbesuch des Sultans von Oman oder das Gedenken an die Bergbaukatastrophe von Aberfan zählen für den Thronfolger und seine Familie jetzt. Es gehe nicht darum, auf jedes neue Interview zu reagieren.

Prinz Harry und Herzogin Meghan © Getty Images

Konflikt seit dem Rückzug

Der Konflikt verschärfte sich nach dem Rückzug aus dem Königshaus im Jahr 2020. In Interviews, einer Netflix-Dokumentation und seiner Autobiografie erhob Harry schwere Vorwürfe, darunter einen angeblichen körperlichen Angriff. Inzwischen sind Harry und Meghan mit ihren Kindern nach Großbritannien zurückgekehrt, und Harry freut sich über die Nähe zu seiner Familie. Ob sich das Verhältnis verbessert, bleibt jedoch offen.