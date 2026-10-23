Prinz William plaudert private Details in Talkshow aus

Prinz William überrascht mit einem historischen Fernsehauftritt: Auf dem roten Sofa von Graham Norton spricht der britische Thronfolger über sein Herzensprojekt und private Einblicke.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Prinz William hat einen ungewöhnlichen Fernsehauftritt hingelegt und als erster arbeitender Royal auf dem berühmten roten Sofa in einer Spezialausgabe der "Graham Norton Show" Platz genommen. Der Moderator holte ihn erst im Verlauf der Folge auf die Bühne und überraschte damit das Publikum. Neben dem Thronfolger saßen Cate Blanchett, Robert Irwin und Hannah Waddingham, die alle mit dem von William 2020 ins Leben gerufenen Earthshot Prize verbunden sind.

Fokus auf den Umweltpreis

Der Earthshot Prize orientiert sich am "Moonshot"-Gedanken von John F. Kennedy und soll Lösungen für Umweltprobleme fördern. Cate Blanchett gehört dem Earthshot Prize Council an, Robert Irwin ist globaler Botschafter und Hannah Waddingham moderierte 2023 die Preisverleihung in Singapur. Jedes Jahr werden fünf Auszeichnungen vergeben, jeweils mit einer Dotierung von einer Million Pfund. Die Ziele reichen vom Schutz der Natur über saubere Luft und gesunde Ozeane bis zu einer abfallfreien Welt und Klimaschutz.

Kate, George und William © Getty Images

Vorlieben für Christopher Nolan

Neben dem Klimapreis sprach Prinz William auch über seine persönlichen Vorlieben. Über seine Lieblingsfilme sagte er laut Hello!: "Ich tauche gern in Filme ein, die zum Nachdenken anregen. Ich mag auch Actionfilme, aber ich mag etwas, das ein bisschen anders ist." Und weiter: "Ich bin ein großer Fan von allem, was Christopher Nolan macht. Seine Filme sind fantastisch – die „The Dark Knight"-Reihe ist psychologisch düster und tiefgründig, und das finde ich einfach großartig. Er greift Konzepte auf, die völlig abwegig sind, und macht sie unglaublich unterhaltsam.“

Einblicke in das Familienleben

Zu Hause bei den Waleses läuft offenbar gerne auch mal Reality-TV. William erzählte, dass seine Familie "Celebrity Traitors", in Deutschland als "Die Verräter" bekannt, gerne sieht und besonders zwei seiner Kinder die Sendung lieben. "Ich liebe es, die Familie liebt es. Charlotte und Louis sind ganz versessen darauf. Das ist wirklich gutes Fernsehen", plauderte William aus.

William und Kate © Getty Images

Auszeichnung im November vergeben

Der Earthshot Prize bleibt für William ein Langzeitprojekt, zu dem er sich bis 2030 verpflichtet hat. Die diesjährigen Gewinner werden im November bei einer Zeremonie in Mumbai bekanntgegeben. Derzeit laufen Projekte, die unter anderem Millionen Tonnen CO₂ einfangen, Ökosysteme wiederherstellen, Abfälle beseitigen oder wiederverwerten und die Lebensqualität von Gemeinschaften verbessern. Im vergangenen Jahr hatte die Preisverleihung in Rio prominente Gäste wie Sebastian Vettel und Keir Starmer angezogen, dazu traten Kylie Minogue und Shawn Mendes auf.