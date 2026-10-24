oe24
TV
E-Paper
Immo
Stars

Adoptivsohn heiratet

Patentochter von König Charles feiert Verlobung

India Hicks
© Getty Images
India Hicks, die Patentochter von König Charles, hat im Netz voller Stolz die Verlobung ihres Adoptivsohns Wesley verkündet und damit auch im europäischen Adel für Begeisterung gesorgt.
OE24 auf Google bevorzugen

Am Donnerstag meldete sich India Hicks, 59, die als Patentochter von König Charles, 77, und Brautjungfer von Prinzessin Diana bekannt wurde, mit einer Herzensbotschaft im Netz. Ihr Adoptivsohn Wesley, 29, hat sich verlobt. "Was für aufregende Neuigkeiten diese Woche! Wesley ist auf ein Knie gegangen (braver Junge) und hat seine wundervolle Freundin gefragt, ob sie ihn heiraten will – und Gott sei Dank hat sie Ja gesagt", jubelte India Hicks voller Stolz auf ihrem Instagram-Profil. Die Auserwählte ist Dylan Patterson, die Gründerin und leitende Reiseberaterin der Reiseagentur "Pink Palmetto Travel Club".

Herzliche Worte und prominente Gratulationen

"Wir freuen uns riesig, dass du nun zu unserer Familie gehörst, Dylan. Auf dass wir all die glücklichen Momente gemeinsam erleben und uns auch in schweren Zeiten gegenseitig beistehen", so Hicks weiter. Dylan Patterson schwärmte sichtlich gerührt unter dem Beitrag: "Ich könnte nicht glücklicher sein, nicht nur den besten Verlobten zu haben, sondern auch die besten zukünftigen Schwiegereltern." Die Nachricht löste im Netz eine Welle der Begeisterung aus. "Grey's Anatomy"-Star Kate Walsh, 59, jubelte: "Wie süß!", während Supermodel Helena Christensen, 57, gratulierte. Auch Prinz Pavlos von Griechenland, 59, schrieb begeistert: "Tolle Neuigkeiten! Herzlichen Glückwunsch!"

Besondere Geschichte hinter der Adoption

Das Ereignis rührt besonders deshalb, weil Wesley und India Hicks eine außergewöhnliche Schicksalsgeschichte verbindet. Wesley wurde auf den Bahamas geboren, wo India und ihr Mann David Flint Wood, 65, in den 1990er-Jahren ein Zuhause fanden. Während die Designerin damals mit ihrem ältesten Sohn Felix schwanger war, lernte sie auf Harbour Island die Kellnerin Lynne kennen, die ebenfalls ein Baby erwartete. Zwischen den beiden Frauen entwickelte sich eine innige Freundschaft.

Auch interessant

Prinz William: Coole Beats statt Königs-Krone

Nach Vorwürfen gegen Vater: Meghan bricht ihr Schweigen

Prinz William plaudert private Details in Talkshow aus

Vom Schicksalsschlag zur tiefen Verbindung

Das Schicksal schlug jedoch grausam zu, als Lynne schwer an Brustkrebs erkrankte. In dieser schweren Zeit nahm India Hicks den kleinen Wesley unter ihre Fittiche. Als Lynne den Kampf gegen die Krankheit verlor, nahm India den damals pubertierenden Wesley in ihre Familie auf und adoptierte ihn offiziell. Ein Weg voller Höhen und Tiefen, der nun von dieser Verlobung gekrönt wird.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Marius Borg Høiby: Das droht ihm bei neuem Prozess

Patentochter von König Charles feiert Verlobung

Prinz William plaudert private Details in Talkshow aus

Prinzessin Kate verzaubert im Windsor-Prunk

Meghan stinksauer auf Harry: Peinlicher Fauxpas beim ersten Date

Prinz William: Coole Beats statt Königs-Krone

Schwere Vorwürfe gegen Meghans Vater Thomas Markle Senior

Nach Vorwürfen gegen Vater: Meghan bricht ihr Schweigen

Prinz Harry möchte legendäres "Rache-Kleid" von Diana ersteigern

Prinz William: Keine Versöhnung mit Harry!