Patentochter von König Charles feiert Verlobung

India Hicks, die Patentochter von König Charles, hat im Netz voller Stolz die Verlobung ihres Adoptivsohns Wesley verkündet und damit auch im europäischen Adel für Begeisterung gesorgt.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Am Donnerstag meldete sich India Hicks, 59, die als Patentochter von König Charles, 77, und Brautjungfer von Prinzessin Diana bekannt wurde, mit einer Herzensbotschaft im Netz. Ihr Adoptivsohn Wesley, 29, hat sich verlobt. "Was für aufregende Neuigkeiten diese Woche! Wesley ist auf ein Knie gegangen (braver Junge) und hat seine wundervolle Freundin gefragt, ob sie ihn heiraten will – und Gott sei Dank hat sie Ja gesagt", jubelte India Hicks voller Stolz auf ihrem Instagram-Profil. Die Auserwählte ist Dylan Patterson, die Gründerin und leitende Reiseberaterin der Reiseagentur "Pink Palmetto Travel Club".

Herzliche Worte und prominente Gratulationen

"Wir freuen uns riesig, dass du nun zu unserer Familie gehörst, Dylan. Auf dass wir all die glücklichen Momente gemeinsam erleben und uns auch in schweren Zeiten gegenseitig beistehen", so Hicks weiter. Dylan Patterson schwärmte sichtlich gerührt unter dem Beitrag: "Ich könnte nicht glücklicher sein, nicht nur den besten Verlobten zu haben, sondern auch die besten zukünftigen Schwiegereltern." Die Nachricht löste im Netz eine Welle der Begeisterung aus. "Grey's Anatomy"-Star Kate Walsh, 59, jubelte: "Wie süß!", während Supermodel Helena Christensen, 57, gratulierte. Auch Prinz Pavlos von Griechenland, 59, schrieb begeistert: "Tolle Neuigkeiten! Herzlichen Glückwunsch!"

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Besondere Geschichte hinter der Adoption

Das Ereignis rührt besonders deshalb, weil Wesley und India Hicks eine außergewöhnliche Schicksalsgeschichte verbindet. Wesley wurde auf den Bahamas geboren, wo India und ihr Mann David Flint Wood, 65, in den 1990er-Jahren ein Zuhause fanden. Während die Designerin damals mit ihrem ältesten Sohn Felix schwanger war, lernte sie auf Harbour Island die Kellnerin Lynne kennen, die ebenfalls ein Baby erwartete. Zwischen den beiden Frauen entwickelte sich eine innige Freundschaft.

Vom Schicksalsschlag zur tiefen Verbindung

Das Schicksal schlug jedoch grausam zu, als Lynne schwer an Brustkrebs erkrankte. In dieser schweren Zeit nahm India Hicks den kleinen Wesley unter ihre Fittiche. Als Lynne den Kampf gegen die Krankheit verlor, nahm India den damals pubertierenden Wesley in ihre Familie auf und adoptierte ihn offiziell. Ein Weg voller Höhen und Tiefen, der nun von dieser Verlobung gekrönt wird.