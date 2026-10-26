Nach Missbrauchs-Vorwurf: Meghans Vater hat Demenz

Schock-Ermittlungen im Umfeld der Royals: Gegen Herzogin Meghans Vater Thomas Markle ermitteln die Polizei auf den Philippinen und das FBI wegen des Verdachts auf Kindesmissbrauch. Während die Behörden von schwersten Straftaten sprechen, flüchtet sich der Beschuldigte nun in Ausreden und behauptet, an Demenz zu leiden!

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Der Fall hat eine dramatische Wendung genommen, nachdem Hinweise aus dem engsten Familienkreis eingingen. Thomas Markle Jr., der Sohn des Beschuldigten, brachte die Behörden auf die Spur. Auf den Philippinen ermittelt die Nationalpolizei nun intensiv wegen des Verdachts schwerer Pädokriminalität. In seinem ehemaligen Haus soll Thomas Markle Hunderte Darstellungen sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche zurückgelassen haben. Neben den lokalen Ermittlern hat sich inzwischen auch die US-Bundespolizei FBI in den Fall eingeschaltet. Der philippinische Innenminister Jonvic Remulla gab gegenüber dem britischen "Guardian" ein offizielles Update zum Ermittlungsstand. Er erklärte wörtlich: "Im Moment deuten alle Zeichen auf einen möglichen Sexualstraftäter der übelsten Art hin. Bitte geben Sie uns eine Woche Zeit, um den Inhalt genau zu bestimmen und ein definitives Bild zu erstellen. Wir wollen sicher sein, bevor wir die Ergebnisse veröffentlichen." Die forensische Analyse der sichergestellten Geräte soll in wenigen Tagen abgeschlossen sein.

Der Beschuldigte hält sich derzeit in einer Pflegeeinrichtung im US-Bundesstaat Florida auf. Er räumte gegenüber Medien ein, auf den Philippinen Prostituierte für Sex bezahlt zu haben, versicherte jedoch, keine davon sei minderjährig gewesen. Zu den sichergestellten Datenträgern sagte er: "Ich habe meinen Computer und meine Handys seit fast zwei Jahren nicht mehr. Falls sich darauf etwas Schlechtes befindet, wurde es von jemand anderem dort platziert." Weiter fügte er hinzu: "Ich mag asiatische Frauen, aber das ist kein Verbrechen." Den Vorwurf, er selbst sei auf Abbildungen von Kindesmissbrauch zu sehen, wies er entschieden zurück: "Ich war nie auf einem solchen Foto zu sehen."

Enthüllter Brief: Meghan rechnete im Spital mit ihm ab

Im Zuge der Ermittlungen wurde zudem bekannt, dass Herzogin Meghan ihrem Vater im Dezember 2025 einen schonungslosen Brief zukommen ließ. Laut Berichten der "Sun on Sunday" konfrontierte sie ihn darin mit schwersten Anschuldigungen: Sie wisse, dass er junge Mädchen missbraucht habe und dass er ein Gewalttäter sei. Gleichzeitig stellte sie unmissverständlich klar, dass er seine Enkelkinder niemals kennenlernen werde. Das Schreiben erreichte Thomas Markle zu einem Zeitpunkt, als er wegen der Amputation seines linken Beins in einem Krankenhaus auf den Philippinen lag. Damals war Meghan in der Öffentlichkeit heftig dafür kritisiert worden, keinen Kontakt zu ihm zu halten. Dass dieser drastische Brief existierte, kam erst nach dem Bekanntwerden der Missbrauchsvorwürfe ans Licht.

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Zwischen Meghan und ihrem Vater herrscht seit 2018, kurz vor ihrer Hochzeit mit Prinz Harry, absolute Funkstille. Zu einer Versöhnung kam es nie, und seine Enkelkinder hat er bis heute nicht gesehen. Meghan reagierte auf die aktuellen Entwicklungen zutiefst bestürzt und erklärte in einem offiziellen Statement: "Ich hoffe, es kann nun verstanden werden, dass trotz der Verzerrungen durch einige Medienberichte in den vergangenen Jahren jede Distanz zu meinem Vater und meine Entscheidung, ihm keinen Kontakt zu unseren Kindern zu erlauben, einen einzigen Grund hatten: sie zu schützen."

Angebliche Demenz soll Erinnerung gelöscht haben

Thomas Markle selbst behauptet nun, sich an die harten Zeilen seiner Tochter kaum erinnern zu können. Gegenüber der "Mail on Sunday" sagte er: "Ich erinnere mich daran, den Brief bekommen zu haben, aber an alles andere erinnere ich mich nicht." Alles andere sei komplett aus seinem Gedächtnis verschwunden. Zudem gab er bekannt, dass bei ihm angeblich eine Demenzerkrankung diagnostiziert worden sei. Wann und wo dieser medizinische Befund erhoben wurde und wie weit das Leiden tatsächlich fortgeschritten ist, bleibt derzeit völlig unklar. Die Ermittlungen der Behörden laufen derweil mit Hochdruck weiter.