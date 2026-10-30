Kim Kardashian: Not-OP weckt Krebs-Angst!

Hinter den glamourösen Kulissen von Luxus und Reichtum durchlebt Reality-Milliardärin Kim Kardashian bange Stunden. In der neuesten Folge ihrer Reality-Show "The Kardashians" offenbarte die vierfache Mutter, dass sie sich einem heiklen medizinischen Eingriff an der Speiseröhre unterziehen musste.

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Für Kim Kardashian war die Diagnose ein brutaler Schock. Bei Routineuntersuchungen stellten Mediziner zunächst eine schwere Entzündung der Speiseröhre fest, doch bei dieser Diagnose blieb es nicht. Im Zuge weiterer Abklärungen entdeckten die Ärzte zusätzliche, besorgniserregende Auffälligkeiten, die einen sofortigen chirurgischen Eingriff unausweichlich machten.

Die Ungewissheit der vergangenen Wochen setzte dem Medienstar massiv zu. In der Show gab sie unumwunden zu, wie sehr sie die Situation belastete: "Ich war schon bei einigen Ärzten, und es beschäftigt mich in letzter Zeit sehr." Monatelang hielt die Unternehmerin ihre gesundheitlichen Sorgen vor der Weltöffentlichkeit geheim: "Ich habe nicht wirklich vielen Leuten davon erzählt, einfach weil ich denke, dass es etwas ist, das mich sehr persönlich betrifft." Genaue Details zur Art der Gewebeveränderungen und zum genauen Zeitpunkt der Operation blieben bislang unter Verschluss.

Das Trauma um den verstorbenen Vater Robert Kardashian

Dass der Befund ausgerechnet die Speiseröhre betrifft, riss bei Kardashian alte, tiefe Wunden auf. Ihr geliebter Vater Robert Kardashian, der in den neunziger Jahren als Verteidiger im Mordprozess gegen O. J. Simpson weltweite Berühmtheit erlangte, erlag im Jahr 2003 einem tückischen Speiseröhrenkrebs. Nach der damaligen Schockdiagnose blieben dem Juristen gerade einmal zwei Monate, ehe er verstarb.

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Die erschütternde Parallele zu ihrem eigenen Organ weckte in Kim unweigerlich die dunkelsten Erinnerungen: "Es ist das Gleiche, was mein Vater hatte." Die Angst vor einer vererbbaren Vorbelastung begleitete sie bei jedem Arzttermin.

Berührende Erinnerungen in ihrer Biografie "Citizen Kim"

Wie tief der Verlust ihres Vaters bis heute nachwirkt, machte die Unternehmerin erst kürzlich in ihrer Biografie "Citizen Kim" deutlich. Darin hielt sie die letzten Worte ihres Vaters fest, die ihr zeitlebens Kraft schenkten: "Ich weiß, dass du es schaffen wirst. Ich sehe es. Es ist, als könnte ich sehen, wie dein ganzes Leben verlaufen wird."

Das Star-Foto des Tages 1 / 10 Halloween-Fieber: Paris Hilton und ihre Familie im "Adams Family"-Style. © Instagram Kim Kardashian präsentierte ihre neue SKIMS-Kollektion. Ihre Halbschwestern Kylie, Kendall und viele weitere Stars posierten für sie in einem heißen Shooting. © Instagram Mama Máxima und Tochter Amalia - Königin und Kronprinzessin der Niederlande bezaubern vor einem Galadinner in festlichen Roben. © Getty Images

Ebenso unvergessen blieb ihr eigener Abschied am Sterbebett, als sie ihrem bereits sprechunfähigen Vater versprach, all seine Lektionen über Menschlichkeit und Fürsorge eines Tages an die eigenen Kinder weiterzugeben. Nun hofft Kim Kardashian, dass der operative Eingriff die Gefahr gebannt hat und ihr ein ähnliches Schicksal erspart bleibt.