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Diese Roboter stürmen "heiligen Berg" in China

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Ein Mann beobachtet einen vierbeinigen Roboter, der im Freien eine Steintreppe hochläuft.
© CCTV
Roboter-Rennen am geschichtsträchtigen Berg Tai Shan: Bei der ersten "World Mountain Robot Challenge" mussten rund 90 Blech-Athleten und ihre Entwicklerteams zeigen, was sie draufhaben.
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Die Mission: Ein 3,9 Kilometer langer, hammerharter Kletter-Kurs über 600 Höhenmeter – vollgepackt mit empfindlicher Fracht wie rohen Eiern und saftigen Wassermelonen.

Robo-Hund lässt Menschen hinter sich

Der absolute König des Berges bei der "World Mountain Robot Challenge" wurde ein vierbeiniger Roboter in Hunde-Gestalt. Er kletterte und rannte in sensationellen 43 Minuten und 41 Sekunden bis ganz nach oben.

Zum Vergleich: Ein normaler menschlicher Wanderer braucht für diese Strecke mindestens zwei Stunden lang die Stufen hoch. Auch die zweibeinigen, humanoiden Roboter schlugen sich wacker – der schnellste von ihnen schaffte eine verkürzte Route in knapp 27 Minuten.

Ein humanoider Roboter steigt mit Begleitung eine Steintreppe bei einem Roboterwettbewerb hinauf.
World Mountain Robot Challenge © CCTV

Härte-Training für die Zukunft der Liefer-Roboter

Das felsige UNESCO-Welterbe entpuppte sich als hartes Testgelände. Nicht alle Maschinen überlebten den Extrem-Aufstieg: Ein humanoider Roboter machte auf dem harten Kopfsteinpflaster schlapp und brach in sich zusammen.

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Ein anderer Roboter verlor völlig das Gleichgewicht, stolperte und polterte spektakulär die gesamte Steintreppe hinunter, bis er völlig ramponiert neben einer Mülltonne landete. Für die besten Lastenträger und die schnellsten Kletter-Maschinen gab es am Ende hohe Geldpreise vom staatlichen Sender CCTV.

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