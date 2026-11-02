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Iran vermeldet

Zwei Tankschiffe in Straße von Hormuz "explodiert"

Phillip Platzer
von
Mehrere Frachtschiffe ankern im Meer vor der Küste von Bandar Abbas, Iran, bei diesigem Wetter.
© Getty Images
Im Persischen Golf ist am Montag ein Tanker angegriffen worden. Laut britischer Behörde zur Sicherheit der Schifffahrt (UKMTO) wurde das Schiff rund 133 Kilometer östlich der saudi-arabischen Küstenstadt Ras al Khafji von zwei "unbekannten Geschossen" getroffen.
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Verletzte habe es nicht gegeben. Es bekannte sich niemand zu dem Angriff. Erst am Freitag war ein katarischer Tanker laut staatlicher Nachrichtenagentur QNA attackiert worden. Auch dazu hatte sich niemand bekannt.

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In der Straße von Hormuz sind unterdessen nach Angaben der iranischen Revolutionsgarde zwei Öltanker nach einer Kollision mit Minen "explodiert". Die beiden Schiffe seien auf einer "nicht autorisierten Route" unterwegs gewesen, teilte die Marine der Revolutionsgarde mit, wie iranische Staatsmedien berichteten.

Nach dem Angriff der USA und Israels auf den Iran Ende Februar hat die Islamische Republik die Durchfahrt durch die Meerenge vor ihrer Küste eingeschränkt. In der Vergangenheit wurden wiederholt Schiffe angegriffen, die diesen Beschränkungen dem Iran zufolge Angaben zuwider handelten. Die Führung in Teheran will so ihre Kontrolle über die strategisch wichtige Wasserstraße ausbauen und Druck auf die USA ausüben.

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