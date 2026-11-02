falscher Alarm
Warn-App für Luftangriffe gehackt
Die Anwendung habe für Kiew und andere Gebiete falsche Warnungen vor einem nuklearen und chemischen Angriff sowie die Gefahr von Straßenkämpfen angezeigt, teilte die ukrainische Luftwaffe am Sonntagabend mit. Zudem habe eine fehlerhafte Nachricht den Einsatz der russischen Hyperschallrakete vom Typ Oreschnik gemeldet.
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"Die Luftalarm-App scheint unter feindlichen Einfluss geraten zu sein", erklärte die Luftwaffe auf Telegram und fügte hinzu: "Es besteht keine Strahlungsgefahr! Bleiben Sie ruhig und verfolgen Sie unsere Updates auf unserem Kanal!"
Die fehlerhaften Anzeigen verschwanden kurze Zeit später wieder. Die App sei vorübergehend außer Betrieb, teilte das ukrainische Ministerium für digitale Transformation mit. Andere Warnsysteme für die Bevölkerung sowie die Luftschutzsirenen funktionierten jedoch weiterhin.
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