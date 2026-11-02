HBO lässt die Magie von Hogwarts mit Weihnachtsmarkt aufleben

Zum Start der neuen HBO-Serie "Harry Potter und der Stein der Weisen" verwandelt HBO Max die Münchner Praterinsel in einen zauberhaften Weihnachtsmarkt.

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Einmal in die Welt von Hogwarts eintauchen? Das geht in den Harry Potter Studios in London - und für kurze Zeit auch noch ein Stück näher: In München entsteht von 28. November bis 6. Dezember ein wahrhaft zauberhafter Weihnachtsmarkt, den die Welt so noch nicht gesehen hat: Zum Start der neuen HBO-Serie "Harry Potter und der Stein der Weisen" wird aus der Münchner Praterinsel der weltweit erste "Harry Potter Weihnachtsmarkt".

Magie in München

Der von "Harry Potter und der Stein der Weisen" inspirierte Weihnachtsmarkt zieht große und kleine Fans mit vielen einzigartigen Attraktionen in seinen Bann: Stimmungsvolle Fotomotive im Stil der Serie laden dazu ein, Erinnerungen an den Besuch festzuhalten. Speisen und weitere kulinarische Angebote, die der "Harry Potter"-Welt nachempfunden sind, bringen den Zauber auch auf den Teller. Außerdem warten auf die Gäste weitere Überraschungen.

Zauberhauftes Serienevent

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Die neue Serie folgt den Ereignissen des ersten Buches der Reihe. Darum geht's: An Harry Potter ist nichts Besonderes – zumindest behauptet das seine Tante Petunia. Doch als ein geheimnisvoller Aufnahmebrief der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei eintrifft, öffnet sich für ihn die Tür zu einer verborgenen Welt voller Magie, Freundschaft und Abenteuer. Hinter den verzauberten Mauern von Hogwarts lauern jedoch dunkle Geheimnisse. Harry muss den Mut finden, sich dem finstersten Zauberer von allen entgegenzustellen.

Die Hauptrolle des Harry Potter übernimmt Dominic McLaughlin. Ihm zur Seite stehen Araballa Stanton als Junghexe Hermine Granger und Alastair Stout, der seinen besten Freund Ron Weasley spielt.

Dominic McLaughlin als Zauberschüler Harry Potter. © Lara Cornell for HBO Max

Bis zum Start der neuen Serie dauert es nicht mehr lange: Die Serie soll ab 25. Dezember auf HBO Max laufen.