In Wohngebiet: Neun Tote bei Flugzeugabsturz in Florida

Beim Absturz eines Privatflugzeugs im US-Bundesstaat Florida sind Verkehrsminister Sean Duffy zufolge alle neun Insassen ums Leben gekommen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Die Maschine sei zu Mittag (US-Ostküstenzeit) über einem Wohngebiet nahe Cresthaven abgestürzt, teilte er auf der Plattform X mit. Warum die Maschine abstürzte, blieb zunächst unklar. Auf dem Asphalt der Straße am Absturzort entstand ein riesiger Krater.

Dieser Twitter Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Twitter“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Der Learjet 60 war vom Flughafen Austin-Bergstrom International Airport in Texas gestartet und auf dem Weg zum North Eleuthera Airport auf den Bahamas, wie die US-Luftverkehrsbehörde (FAA) der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Minister Duffy zufolge stürzte das Flugzeug dann im Bezirk Palm Beach ab. Ob am Boden weitere Personen durch den Absturz verletzt oder getötet wurden, sagte Duffy zunächst nicht.

Der Absturzort an der Ostküste der USA liegt nicht weit entfernt von der Privatresidenz Mar-a-Lago von Präsident Donald Trump. Im Endspurt vor den Parlamentswahlen am Dienstag hatte der Präsident Wahlkampf-Termine in anderen Bundesstaaten.