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Riesiger Feuerball

In Wohngebiet: Neun Tote bei Flugzeugabsturz in Florida

Anton Petricevic
von
Große Explosion am Straßenrand bei Nacht, gesehen durch die Windschutzscheibe eines Autos.
© X/ Osinttechnical
Beim Absturz eines Privatflugzeugs im US-Bundesstaat Florida sind Verkehrsminister Sean Duffy zufolge alle neun Insassen ums Leben gekommen.
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Die Maschine sei zu Mittag (US-Ostküstenzeit) über einem Wohngebiet nahe Cresthaven abgestürzt, teilte er auf der Plattform X mit. Warum die Maschine abstürzte, blieb zunächst unklar. Auf dem Asphalt der Straße am Absturzort entstand ein riesiger Krater.

Der Learjet 60 war vom Flughafen Austin-Bergstrom International Airport in Texas gestartet und auf dem Weg zum North Eleuthera Airport auf den Bahamas, wie die US-Luftverkehrsbehörde (FAA) der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Minister Duffy zufolge stürzte das Flugzeug dann im Bezirk Palm Beach ab. Ob am Boden weitere Personen durch den Absturz verletzt oder getötet wurden, sagte Duffy zunächst nicht.

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Der Absturzort an der Ostküste der USA liegt nicht weit entfernt von der Privatresidenz Mar-a-Lago von Präsident Donald Trump. Im Endspurt vor den Parlamentswahlen am Dienstag hatte der Präsident Wahlkampf-Termine in anderen Bundesstaaten.

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