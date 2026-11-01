Offener Streit bei US-Demokraten in Michigan

Kurz vor den wichtigen US-Kongresswahlen werden die oppositionellen Demokraten im wichtigen Bundesstaat Michigan von internen Kämpfen erschüttert.

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Die demokratische Abgeordnete Haley Stevens, die ihrem linksgerichteten Parteikollegen Abdul El-Sayed in einer Senats-Vorwahl unterlegen war, stellte sich am Sonntag hinter den Senatskandidaten der Republikaner von Präsident Donald Trump.

"Wir alle wissen, dass das eine sehr enge Wahl ist", sagte Stevens zu Medien. "Aber Abdul hat sehr deutlich gemacht, dass ich in seinem Wahlkampf nicht willkommen bin." Die Abgeordnete sprach stattdessen dem republikanischen Senatskandidaten Mike Rogers ihre Unterstützung aus.

El-Sayed zeigte sich unbeeindruckt von der Entscheidung der abtrünnigen Parteikollegin. "Letztlich denke ich nicht an Haley Stevens", sagte er vor Journalisten. "Ich denke an die 9,999998 Millionen Menschen, die nicht die beiden sind", fügte er mit Blick auf Stevens und Rogers hinzu.

Schumer: "Verrat"

Der Minderheitsführer der Demokraten im US-Senat, Chuck Schumer, fand härtere Worte für Stevens: Er warf ihr einen "verachtenswerten Verrat" vor. Trump, der El-Sayed als "Jihadisten" beschimpft hat, sagte dagegen, Stevens habe "Mut".

El-Sayed hatte sich im August in einer bitter umkämpften Vorwahl gegen Stevens durchgesetzt und kandidiert nun für die Demokraten in Michigan um einen Senatssitz. Der 42-jährige progressive Politiker hat einen furiosen Wahlkampf hingelegt, sorgt mit seiner Israel-kritischen Haltung aber beim Demokraten-Establishment auch für Unbehagen. So spricht sich El-Sayed, der als erster Muslim der Geschichte in den US-Senat einziehen könnte, gegen Waffenverkäufe an Israel aus.

Wahl am Dienstag

Die Demokraten hoffen, Trumps Republikanern bei der Kongresswahl vom Dienstag die Mehrheit in Senat und Repräsentantenhaus entreißen zu können. Während eine künftige Mehrheit für die Demokraten im Repräsentantenhaus als nahezu sicher gilt, dürfte das Rennen um den Senat sehr eng werden.

Die Senatswahl in Michigan zwischen Abdul El-Sayed und Mike Rogers wird deswegen genau beobachtet. Der Demokrat liegt in Umfragen leicht vorne.