Spekulationen
Neue Gesundheits-Debatte: Trump unterbricht Wahlkampfrede
Bei einem Auftritt in Daytona Beach im US-Bundesstaat Florida sprach Donald Trump gerade über die politischen Erfolge der Republikaner und sein Gesetzespaket, die sogenannte "Big Beautiful Bill". Nach rund 40 Minuten am Rednerpult hielt er plötzlich mitten im Satz inne. Zuvor hatte er sich bereits mehrfach auffällig das linke Auge gerieben.
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Vor den versammelten Zuschauern wandte er sich direkt an das Publikum: "Haben Sie etwas dagegen? Ich habe etwas im Auge." Anschließend forderte er die Anwesenden mit den Worten "Schauen Sie" auf, seinen Schritt zu beobachten. Trump griff nach einem Tuch, dessen Herkunft im Video unklar bleibt, tunkte es mit überspitzten Gesten in ein bereitstehendes Wasserglas auf dem Redepult und schüttelte es schwungvoll aus. Lächelnd wischte er sich damit das Auge ab, woraufhin die Menge mit Beifall und Lachern reagierte.
Scherze über Gerüchteköche und Medienberichte
Trump nutzte den Moment sofort für einen Seitenhieb gegen seine Kritiker und politische Beobachter. Er bedankte sich bei seinen Anhängern und kommentierte die Szene mit ironischem Unterton: "Ich wünschte, ich hätte kleine Augentropfen, aber wenn ich das täte, würden sie sagen, ich sei wirklich krank. Etwas stimmt nicht mit Trump."
Unmittelbar nach der kurzen Reinigung setzte er seine Ansprache fort, als wäre nichts gewesen, und widmete sich wieder den Kernbotschaften der Republikanischen Partei. Die Brisanz der Szene erklärt sich vor allem durch die Ereignisse der Vortage. Am Donnerstag (29. Oktober) hatte Trump zwei geplante Wahlkampfauftritte in den Bundesstaaten Kansas und Iowa kurzfristig abgesagt. Diese sollten ursprünglich nur digital abgehalten werden, wurden mittlerweile jedoch wieder in den Terminkalender aufgenommen.
Verbale Attacke gegen Journalisten nach Terminstreichungen
Die Absagen hatten für Unruhe gesorgt. Als ein Reporter der Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstagabend nachfragte, ob er die Reise nach Kansas abgesagt habe, weil er das Reisen satt habe („sick of travel“), reagierte Trump äußerst dünnhäutig. Er ging den Journalisten verbal hart an, konterte wörtlich: "Oh, du bist krank, diese Frage zu stellen. Du bist krank", und titulierte den Fragesteller als "Trottel".
Die Gesundheit der US-Spitzenpolitiker gilt seit Monaten als das wahlentscheidende Thema in den Vereinigten Staaten. Bei den Demokraten hatten massive Zweifel an der körperlichen und geistigen Eignung von Joe Biden nach zahlreichen öffentlichen Aussetzern und einer aggressiven Kampagne der Republikaner schließlich zum Rückzug von seiner Kandidatur geführt, woraufhin Kamala Harris übernahm.
Die Liste der Vorfälle und medizinischen Erklärungen
Aufgrund früherer Sprachaussetzer, Versprecher und optischer Auffälligkeiten beobachten Mediziner, Psychologen und politische Gegner jeden Auftritt Trumps mit Argusaugen:
- Daytona Beach (30. Oktober): Trump pausiert seine Rede und wischt sich mit einer nassen Serviette über das gereizte Auge.
- Corpus Christi (28. Oktober): Stocken beim Aussprechen des Namens des republikanischen Kandidaten Ken Paxton; die Kommunikationswissenschaftlerin Dr. Jennifer Mercieca erklärte gegenüber "The Daily Beast", dass derartige Konzentrationsprobleme auf einen kognitiven Verfall hindeuten könnten.
- Clemson University (21. Oktober): Verwechslung des Friedensnobelpreises mit dem renommierten Pulitzer-Preis; von Ron Filipkowski, Chefredakteur von MeidasTouch, auf der Plattform X prompt als weiterer Aussetzer gewertet.
- Blutergüsse an den Handrücken (Februar): Sichtbare dunkle Flecken an den Händen erklärten Mediziner mit der täglichen Einnahme von 325 Milligramm Aspirin in Kombination mit unablässigem Händeschütteln.
- Müdigkeitsphasen (25. Mai): Phasen mit geschlossenen Augen bei einem Gedenkakt in Arlington sowie im Oval Office stuften Kardiologen als Tagesschläfrigkeit ein; der Leibarzt betonte dagegen beste Verfassung.
- Kognition und Gedächtnistests: Vorwürfen über schwindende mentale Fitness begegnet Trump stets mit dem Verweis auf fehlerfrei absolvierte Demenz-Früherkennungstests, während offizielle Atteste und das Weiße Haus seine volle Leistungsfähigkeit bekräftigen.
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