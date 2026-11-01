Neue Gesundheits-Debatte: Trump unterbricht Wahlkampfrede

Ein plötzlicher Zwischenfall bei einer Wahlkampfveranstaltung in Florida sorgt in den USA für heftigen Wirbel. Donald Trump musste seine Ansprache vor Anhängern unerwartet stoppen, was umgehend neue Diskussionen über seine körperliche Verfassung und Belastbarkeit entfachte.

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Bei einem Auftritt in Daytona Beach im US-Bundesstaat Florida sprach Donald Trump gerade über die politischen Erfolge der Republikaner und sein Gesetzespaket, die sogenannte "Big Beautiful Bill". Nach rund 40 Minuten am Rednerpult hielt er plötzlich mitten im Satz inne. Zuvor hatte er sich bereits mehrfach auffällig das linke Auge gerieben.

Vor den versammelten Zuschauern wandte er sich direkt an das Publikum: "Haben Sie etwas dagegen? Ich habe etwas im Auge." Anschließend forderte er die Anwesenden mit den Worten "Schauen Sie" auf, seinen Schritt zu beobachten. Trump griff nach einem Tuch, dessen Herkunft im Video unklar bleibt, tunkte es mit überspitzten Gesten in ein bereitstehendes Wasserglas auf dem Redepult und schüttelte es schwungvoll aus. Lächelnd wischte er sich damit das Auge ab, woraufhin die Menge mit Beifall und Lachern reagierte.

Scherze über Gerüchteköche und Medienberichte

Trump nutzte den Moment sofort für einen Seitenhieb gegen seine Kritiker und politische Beobachter. Er bedankte sich bei seinen Anhängern und kommentierte die Szene mit ironischem Unterton: "Ich wünschte, ich hätte kleine Augentropfen, aber wenn ich das täte, würden sie sagen, ich sei wirklich krank. Etwas stimmt nicht mit Trump."

Unmittelbar nach der kurzen Reinigung setzte er seine Ansprache fort, als wäre nichts gewesen, und widmete sich wieder den Kernbotschaften der Republikanischen Partei. Die Brisanz der Szene erklärt sich vor allem durch die Ereignisse der Vortage. Am Donnerstag (29. Oktober) hatte Trump zwei geplante Wahlkampfauftritte in den Bundesstaaten Kansas und Iowa kurzfristig abgesagt. Diese sollten ursprünglich nur digital abgehalten werden, wurden mittlerweile jedoch wieder in den Terminkalender aufgenommen.

Verbale Attacke gegen Journalisten nach Terminstreichungen

Die Absagen hatten für Unruhe gesorgt. Als ein Reporter der Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstagabend nachfragte, ob er die Reise nach Kansas abgesagt habe, weil er das Reisen satt habe („sick of travel“), reagierte Trump äußerst dünnhäutig. Er ging den Journalisten verbal hart an, konterte wörtlich: "Oh, du bist krank, diese Frage zu stellen. Du bist krank", und titulierte den Fragesteller als "Trottel".

Die Gesundheit der US-Spitzenpolitiker gilt seit Monaten als das wahlentscheidende Thema in den Vereinigten Staaten. Bei den Demokraten hatten massive Zweifel an der körperlichen und geistigen Eignung von Joe Biden nach zahlreichen öffentlichen Aussetzern und einer aggressiven Kampagne der Republikaner schließlich zum Rückzug von seiner Kandidatur geführt, woraufhin Kamala Harris übernahm.

Die Liste der Vorfälle und medizinischen Erklärungen

Aufgrund früherer Sprachaussetzer, Versprecher und optischer Auffälligkeiten beobachten Mediziner, Psychologen und politische Gegner jeden Auftritt Trumps mit Argusaugen: