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Mega-Hype

Genaues Datum und XXL-Länge für Harry-Potter-Serie ist bekannt

Dominik Lehmann
von
Countdown für die neue Harry-Potter-Serie.
© HBO
Fans auf der ganzen Welt fiebern dem Start der neuen Harry-Potter-Serie entgegen. Nun wurden neue Details bekannt.
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Es ist eines der absoluten Serien-Highlights des Jahres. Erstmals werden die Abenteuer von Harry Potter fernab der Kinoleinwände neu gezeigt. Bisher hielten sich die Verantwortlichen von HBO Max mit Informationen zurück. Der wild diskutierte Cast sorgte bereits für Aufsehen, doch nun steht der genaue Startzeitpunkt der ersten Folge fest.

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Beim ersten Trailer hieß es nur, dass der Hollywood-Hit im Dezember auf der Streaming-Plattform erscheinen wird. Doch das ist noch lange nicht alles. Die auf den Romanen von J.K. Rowling basierende Geschichte wird gleich bei der ersten Folge zum XXL-Format. Wie mehrere Medien berichten, soll der Pilot unglaubliche 2 Stunden und 5 Minuten dauern.

Zwischen 2001 und 2011 wurde die monumentale Bestseller-Reihe bereits mit enormem technischem und finanziellem Aufwand für die weltweite Kinoleinwand adaptiert. Nun wagt der renommierte US-Sender HBO eine umfassende Neuadaption für den heimischen Bildschirm. Über das kommende Jahrzehnt hinweg sollen sämtliche sieben Romanvorlagen der Bestseller-Autorin aufwendig als mehrteilige Staffeln umgesetzt werden. Das Mammutprojekt schreitet zügig voran: Hinter den Kulissen laufen die Arbeiten bereits auf Hochtouren, an der zweiten Staffel beziehungsweise der Adaption des zweiten Romans wird gegenwärtig sogar schon aktiv gedreht.

Neue Gesichter in Hogwarts

Dominic McLaughlin übernimmt die ikonische Titelrolle des Zauberschülers Harry Potter. Arabella Stanton verkörpert die hochbegabte und ehrgeizige Junghexe Hermine Granger und Alastair Stout ist als Harrys treuer und loyaler bester Freund Ron Weasley mit an Bord.

Hinter den Kulissen bündeln renommierte Studios ihre Kräfte: Produziert wird die Prestige-Serie gemeinsam von Brontë Film and TV, Heyday Films sowie Warner Bros. Television. Als erfahrene Showrunnerin steuert Francesca Gardiner die künstlerische Gesamtleitung des Milliardenprojekts, das eine neue Generation von Fantasy-Fans weltweit fesseln soll.

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