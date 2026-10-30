Reality TV: »The Taste« mit Steffen Henssler, Elif Oskan & Co

Das Casting geht weiter! Wer sichert sich einen der letzten Plätze?

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Kulinarik. Das Casting der Jubiläumsstaffel geht in die nächste Runde! Bei den vier Star-Coaches Elif Oskan, Steffen Henssler, Alexander Herrmann und Tim Raue wird der Platz langsam knapp, denn die Teams sind bereits halb voll. Der Druck steigt: Wer behält bei der Blindverkostung die Nerven und sichert sich mit einem perfekten Löffel eines der letzten Begehrten Tickets?

Direkt im Anschluss wartet die erste große Bewährungsprobe: Das allererste Teamkochen steht an! Gastjurorin und Ex-"The Taste"-Teilnehmerin Graciela Cucchiara bringt echte Leidenschaft ins Studio und nimmt die Teams mit auf eine kulinarische Reise nach Italien. Welches Team trifft den mediterranen Geschmack am besten und zaubert am meisten Amore auf den Löffel?

SIXX

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